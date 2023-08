Salaire de Dream Girl 2 Cast: Frais facturés par Ayushmann Khurrana et d’autres pour le film

Dream Girl 2: Alors que la suite tant attendue se prépare pour la production, les détails du casting sont devenus le sujet de conversation de la ville, en particulier la rémunération de l’ensemble étoilé. En tête de peloton se trouve l’acteur polyvalent et talentueux, Ayushmann Khurrana, reprenant son rôle emblématique de la charmante « Dream Girl ». Les stars de cinéma sont constamment engagées dans la promotion du film. En dehors d’Ayushmann Khurrana, « Dream Girl 2 » possède une distribution stellaire d’acteurs talentueux, chacun ajoutant son charme unique au film. La première partie du film est revenue il y a 4 ans, ce qui s’est avéré être un succès et les gens l’ont beaucoup aimé. Ayushmann Khurrana a facturé Rs 25 crore pour le premier film. Mais cette fois, ses honoraires ont été affectés par Covid, donc dans cette vidéo, avec le salaire de Dream Girl, nous apprendrons également le salaire du reste de la starcast. Les deux parties du film ont été réalisées par Raaj Shandilya et produites par Ekta Kapoor. Dream Girl 2 est une comédie dramatique. Le teaser et la bande-annonce du film sont sortis. Sachons qui a payé beaucoup d’acteurs pour le film ?