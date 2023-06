Salaire au Canada : Devriez-vous discuter de votre salaire ?

À quand remonte la dernière fois que quelqu’un vous a demandé: « Combien gagnez-vous? »

Si vous êtes comme de nombreux Canadiens, la question vous a peut-être surpris, surtout si la personne n’était pas un ami proche ou un membre de la famille.

Y a-t-il jamais un bon moment pour discuter de votre salaire, cependant ?

Ci-dessous, je vais décrire quelques règles de base en matière de divulgation des salaires, expliquer certaines différences culturelles que j’ai remarquées lors de mes voyages et passer en revue les avantages et les inconvénients de discuter de votre salaire avec des collègues.

EST-IL RUDE DE DEMANDER DES SALAIRES ?

Avec les taux d’inflation élevés actuels et la récente augmentation du salaire minimum fédéral à 16,65 $, il est probable que davantage de personnes discutent (et remettent en question) leurs salaires actuels et leur équité.

J’ai également remarqué une tendance intéressante sur les plateformes de médias sociaux telles que TikTok, Instagram Reels et les courts métrages YouTube où les créateurs de contenu approchent des étrangers et leur posent des questions telles que :

Combien y a-t-il d’argent sur votre compte bancaire ?

Que fais-tu dans la vie?

Combien gagnez-vous par heure ?

Quel est votre salaire ?

Quel est le solde de votre compte de trading ?

Certains participants sont plus que disposés à partager ces détails ou au moins à donner un chiffre approximatif, tandis que d’autres s’offusquent et refusent de dire quoi que ce soit.

En règle générale, il est considéré comme une mauvaise étiquette et souvent impoli d’aborder un étranger et de lui poser des questions sur ses finances personnelles. C’est une question très directe et personnelle, semblable à demander à un étranger quel est son âge ou son poids.

Cela est particulièrement vrai dans les économies développées comme le Canada, où l’argent est souvent corrélé au statut social d’un individu.

les pays nordiques

Au Canada, les dossiers fiscaux sont confidentiels et seule l’ARC connaît votre revenu exact, à l’exception de certains employés du gouvernement tels que ceux qui figurent sur la liste Sunshine de l’Ontario. Cependant, les dossiers fiscaux sont accessibles au public dans certains pays nordiques pour tous les contribuables.

Par exemple, en Norvège, tout contribuable de plus de 16 ans peut se connecter au registre des impôts du pays et consulter les dossiers de tous les autres contribuables du pays. Les registres fiscaux sont publics en Norvège depuis 1863.

Pour cette raison, vous constaterez peut-être que les personnes vivant dans les pays nordiques sont plus ouvertes sur leurs revenus, leurs impôts et leurs salaires.

Chine

Dans certains pays asiatiques comme la Chine, les discussions sur le salaire en famille et entre amis peuvent être plus courantes. Par exemple, un parent peut s’enquérir du revenu de son enfant ou de son proche pour voir s’il est compatible et peut gagner sa vie.

J’ai entendu dire par certains de mes amis qui travaillaient et vivaient en Chine que les parents de leurs partenaires leur avaient demandé combien d’argent ils gagnaient.

DEVRIEZ-VOUS DISCUTER DE VOTRE SALAIRE AVEC DES COLLÈGUES ?

Si vous craignez que le fait de discuter de votre salaire avec des collègues ne vous fasse virer, vous pouvez être assuré qu’aucune loi ne vous en empêche.

Discuter du salaire, que ce soit avec des collègues ou avec votre employeur, peut avoir plusieurs avantages potentiels :



Favorise la transparence : Discuter ouvertement des salaires peut aider à créer un lieu de travail plus transparent. Cela élimine le mystère autour de qui gagne quoi et peut créer un environnement où les employés ont le sentiment d’être traités équitablement.

Réduit la discrimination salariale : Les discussions salariales peuvent révéler des disparités et contribuer à réduire la discrimination salariale. Cela peut révéler tout écart de rémunération lié au sexe, à la race ou à l’âge et conduire à des mesures correctives.

Encourage la négociation : En sachant ce que les autres gagnent, les employés peuvent mieux négocier leurs salaires en fonction de la valeur qu’ils apportent à l’entreprise. Il peut fournir aux employés les informations nécessaires pour se défendre.

Aides à la décision : Comprendre l’éventail des salaires au sein d’un rôle ou d’une industrie peut aider à la planification de carrière et à la prise de décision. Par exemple, si quelqu’un envisage de changer d’emploi ou d’industrie, connaître les échelles de salaire peut éclairer ces choix.

Augmente la satisfaction des employés : Lorsque les employés estiment qu’ils sont équitablement rémunérés et que les échelles salariales sont transparentes, ils ont tendance à être plus satisfaits de leur travail. Cela peut entraîner une augmentation de la productivité et une baisse du chiffre d’affaires.

Mais attention, parler de salaire peut être un sujet délicat et comporte plusieurs inconvénients potentiels :



Envie et ressentiment : Une disparité importante dans les salaires des employés effectuant un travail similaire pourrait engendrer du ressentiment et de la jalousie. Cela pourrait conduire à un environnement de travail négatif, nuire aux relations et potentiellement causer des conflits.

Mécontentement et démotivation : Apprendre qu’un pair gagne plus pour le même rôle pourrait démotiver certains employés. Cela pourrait entraîner une baisse de productivité ou inciter les employés à chercher du travail ailleurs.

Pression sur la direction : Les discussions salariales peuvent entraîner des pressions sur la direction. S’il y a une perception d’injustice, les managers peuvent faire face à des demandes d’augmentation, ce qui pourrait affecter le budget de l’entreprise ou créer des tensions entre la direction et le personnel.

Problèmes de confidentialité: Certaines personnes peuvent se sentir mal à l’aise de discuter de leur salaire parce qu’elles le considèrent comme privé. Ils pourraient se sentir sous pression ou envahis si le salaire devenait un sujet de discussion commun.

UTILISATION DES BASES DE DONNÉES SALARIALES EN LIGNE

Si vous êtes curieux de savoir ce qu’un certain poste paie dans une entreprise en particulier, vous pouvez commencer par rechercher les salaires moyens sur les bases de données salariales en ligne.

Ces bases de données ont des utilisateurs qui soumettent leurs propres salaires de manière anonyme. Plus il y a d’utilisateurs qui soumettent pour un poste spécifique, plus les données salariales ont tendance à être précises. En général, je ferais confiance à l’exactitude du salaire d’un poste avec plus de soumissions plutôt qu’à un poste avec moins.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.