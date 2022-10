Salah parfait la Ligue des champions contre les Rangers

Une performance emphatique en seconde période a vu Liverpool revenir par derrière pour gagner 7-1 mercredi contre les Rangers en Ligue des champions au stade Ibrox.

Jurgen Klopp a trouvé son équipe 1-0 dès le début lorsque Scott Arfield a guidé un ballon devant Alisson depuis l’extérieur de la surface, mais Roberto Firmino a mené une réponse rapide de Liverpool égalisant avec une tête précise d’un corner.

Une première mi-temps égale n’a vu rien d’autre créé en guise d’occasions, mais les Rangers ont eu le meilleur lorsque Fashion Sakala a dépassé Kostas Tsimikas avant de couper le ballon dans le but, seulement pour qu’Ibrahima Konate empêche Arfield de sécuriser son attelle.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Liverpool semblait avoir beaucoup plus de contrôle en seconde période alors qu’ils endiguaient le flux d’attaques de l’opposition, et l’équipe de Premier League s’est mise en tête lorsque Joe Gomez s’est associé à Harvey Elliott avant de livrer un centre bas précis sur le chemin de Firmino, qui ne s’est pas trompé d’arrivée.

Les Reds ont maintenu leur pression après avoir pris les devants et ont trouvé un troisième alors que Darwin Nunez a bien terminé le film de Firmino, et ils ont rapidement été hors de vue après l’introduction de Mohamed Salah. L’ailier droit a marqué trois fois en six minutes après avoir raté sa première chance, Harvey Elliott marquant le premier but de sa carrière en Ligue des champions pour le septième de Liverpool.

Points positifs

Une excellente performance en seconde période a vu Liverpool restaurer son avantage mortel. Ce qui s’est transformé en une performance dominante a donné un résultat positif malgré des problèmes de blessures avant le voyage à Manchester City dimanche.

2 Connexe

Négatifs

Les Reds ont été lents à démarrer le match avec une mauvaise deuxième mi-temps où ils ont poursuivi leur récente tendance à encaisser le premier but.

Note du manager (sur 10 avec 10 = meilleur)

Jürgen Klopp, 8 ans – Klopp a eu un certain nombre de problèmes de blessures dans celui-ci et a réussi à déployer un système qui convenait à sa composition. Ses remplacements ont été bien chronométrés pour assurer une victoire confortable à la fin.

Notes des joueurs (joueurs introduits après 70 minutes = pas de note)

GK Alisson, 6 ans – Il n’y avait pas grand-chose à faire pour Alisson en dehors du but qu’il a concédé car la défense de Liverpool a empêché les Rangers de faire d’autres efforts dangereux sur la cible. A réagi rapidement au blocage de Konaté qui a empêché un centre d’atteindre sa cible en seconde période.

DF Konstantinos Tsimikas, 6 – Une livraison solide a vu Tsimikas enregistrer une passe décisive pour l’égalisation de Firmino, mais l’international grec aurait pu être meilleur avec une partie de sa défense dans des situations isolées dans la nuit.

DF Virgil van Dijk, 7 –– Il a mis du temps à se mettre dans son meilleur équipement mais avait l’air à l’aise une fois qu’il l’a fait, anticipant rapidement le danger et faisant preuve de calme sous la pression en possession.

Mohamed Salah, à droite, et Thiago célèbrent un autre but de Liverpool au stade Ibrox de Glasgow, en Écosse. Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

DF Ibrahima Konaté, 8 – L’arrière central de Liverpool était souvent l’homme pour éliminer le danger et a gêné une frappe à l’intérieur de la surface près de la mi-temps après que Sakala ait coupé le ballon à travers la zone de danger. Une belle performance de l’international français.

Défenseur Joe Gomez, 7 – Le joueur de 25 ans est resté large dans les moments où il maraudait vers l’avant, et il a produit une passe exquise en seconde période qui a trouvé Firmino pour le deuxième but de Liverpool de la nuit.

MF Fabinho, 6 – Ancré la défense dans les espaces coupés et c’était vital dans le troisième but de Liverpool alors que Fabinho reprenait possession du terrain et faisait progresser rapidement le ballon.

MF Harvey Elliott, 8 ans – Le joueur de 19 ans était l’un des joueurs les plus brillants de Liverpool en possession du ballon tout au long du match et semblait prêt à prendre des risques avec un jeu progressif. A porté le ballon vers l’avant lorsque cela était nécessaire pour relier le milieu de terrain à l’attaque. Un but bien mérité pour couronner sa performance.

MF Jordan Henderson, 6 ans – A fait progresser le ballon en toute sécurité et a fourni une couverture aux côtés de Fabinho. A aidé à organiser le milieu de terrain de Liverpool après un démarrage lent en première mi-temps.

MF Fabio Carvalho, 7 ans – Une première mi-temps mitigée a vu le jeu s’effondrer à plusieurs reprises par le jeune milieu de terrain offensif, bien qu’il ait mieux semblé jouer depuis les zones centrales.

Roberto Firmino célèbre avec ses coéquipiers en route vers l’énorme victoire 7-1 de Liverpool contre les Rangers en UEFA Champions League. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

FW Darwin Nunez, 7 ans – Il a fait des courses positives dans l’espace qui ont aidé à créer des opportunités pour Liverpool, et il s’est inscrit sur la feuille de match avec une finition bien prise lors de la combinaison avec Firmino.

Attaquant Roberto Firmino, 9 – Une autre démonstration impressionnante de Firmino l’a vu marquer son huitième but en neuf matchs avec un doublé dans la nuit contre les Rangers. Il a également choisi Nunez avec un certain flair pour aider le troisième de Liverpool.

Substituts

Mohamed Salah (Nunez, 68″), 10 – L’ailier était dangereux lorsqu’il a été présenté et bien qu’il ait raté sa première chance, il n’a commis aucune erreur avec ses trois suivants en réalisant un triplé en cinq minutes.

Thiago (Henderson, 68″), 7 – Thiago était agressif dans le défi et cherchait toujours à jouer le ballon vers l’avant. Remporte le ballon pour le deuxième but de Salah.

Andy Robertson (Tsimikas, 68″), 6 – Introduit pour Tsimikas et apprécié sa performance après que l’ancien joueur de l’académie celtique ait reçu un accueil de la foule d’Ibrox. Le capitaine écossais n’avait pas grand-chose à faire car Salah a marqué trois buts rapidement.

Diogo Jota (Firmino, 73″), N/R – Près d’être inscrit sur la feuille de match, mais aurait dû faire ses efforts pour la première fois. Harvey Elliott a assuré que Liverpool marquerait son septième.