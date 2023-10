Salah ne se prépare pas assez pour sceller la victoire de Liverpool à Brighton

BRIGHTON & HOVE, Angleterre – Peu des meilleures équipes de Premier League remportent les trois points lors de leurs visites à Brighton & Hove Albion, surtout après avoir pris du retard. Mais la nouvelle équipe de Liverpool de Jurgen Klopp a failli venger sa défaite 3-0 au stade Amex la saison dernière, se soulevant d’abord de la toile après avoir perdu un but, pour ensuite revenir à un match nul 2-2.

Liverpool – qui a encaissé le premier but lors de chacun de ses cinq derniers matches à l’extérieur – semblait avoir besoin d’être secoué dès le début. Cela s’est avéré après que Simon Adingra a porté le coup d’envoi à la 20e minute, et Liverpool était une équipe transformée. Le doublé de Mohamed Salah a donné l’avantage aux visiteurs à la mi-temps, mais le capitaine de Brighton, Lewis Dunk, a gagné une part des points pour son équipe.

Toutes les bonnes équipes sont le reflet de leur manager. Klopp s’est hissé dans l’air raréfié de l’élite de la Premier League grâce à une carrière de joueur professionnel banale en Allemagne. Au cours de son parcours vers le sommet, la capacité de Klopp à absorber les revers et à « attaquer le titre » comme il l’avait autrefois mis en avant a déteint sur sa première grande équipe de Liverpool et cela semble être de nouveau le cas.

À l’instar de l’influence de Klopp sur son équipe, les empreintes digitales de l’entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi, se retrouvent partout dans les mouvements de passes complexes et le pressing intense des Seagulls. Brighton joue son jeu avec une marge d’erreur infime. C’est un parcours sur la corde raide qui peut éblouir, mais une fois que tout tourne mal – comme ce fut le cas lorsqu’ils ont été battus 6-1 par Aston Villa le week-end dernier – la chute peut être dévastatrice.

Au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, c’était comme si Liverpool attendait, cherchant patiemment le fil bleu et blanc qui, une fois tiré, démêlerait Brighton et les enverrait dans la spirale descendante dont ils ont souvent du mal à se remettre. Mais contrairement à Villa, cette fois l’équipe de De Zerbi s’est frayé un chemin pour sortir du vortex pour prendre un point bien mérité.

Brighton a été une équipe épouvantail pour Klopp ces dernières années : Liverpool n’a enregistré qu’une seule victoire lors de ses six précédents affrontements en Premier League contre eux, faisant trois nuls et en perdant deux. Lorsqu’on lui a demandé après le match si un match nul aurait été une issue équitable, il a admis : « Je pense, malheureusement, oui… C’est une très bonne équipe et elle est difficile à défendre. [against] » L’intensité vers laquelle la compétition s’est finalement développée est un témoignage de ces deux équipes qui, avec un enthousiasme différent, se sont retrouvées en Ligue Europa jeudi. Les efforts européens des deux équipes, combinés à des conditions inhabituellement chaudes, ce qui signifiait que le jeu prenait du temps à démarrer.

Ce n’est que lorsque la dernière star de Brighton sortie de la chaîne de production, Adingra – signé du FC Nordsjælland l’année dernière – s’est précipitée devant un Alexis Mac Allister endormi pour intercepter la passe de Virgil van Dijk au milieu de terrain que la compétition a été réveillée. Le milieu de terrain ivoirien s’est précipité devant Mac Allister – qui a connu un retour difficile au club qu’il avait quitté pour Anfield cet été – pour récupérer le ballon en haut du terrain avant de profiter de la position capricieuse du gardien Alisson pour faire rouler le ballon. dans le filet depuis plus loin que ce qui lui était permis.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, et le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, ont dû se contenter d’un point chacun au stade Amex. Steve Bardens/Getty Images

L’élan a ensuite basculé totalement derrière Liverpool alors qu’ils commençaient à sonder la ligne arrière de Brighton à la recherche d’un point faible. De manière inattendue, cela s’est produit sous la forme de Dunk qui a tenté d’intercepter devant Luis Díaz de la même manière qu’Adingra l’avait fait plus tôt, mais avec l’effet inverse. Diaz et Darwin Núñez se sont combinés pour exploiter l’espace laissé par Dunk, Salah balayant facilement le ballon dans le coin.

Salah a doublé son total six minutes plus tard après qu’une autre erreur défensive ait finalement entraîné Dominik Szoboszlai à être traîné par un Pascal Gross désespéré dans la surface. Le milieu de terrain de Brighton peut peut-être s’estimer chanceux que le VAR n’ait recommandé qu’un penalty pour son défi et non un carton rouge pour avoir refusé à Szoboszlai ce qui était une très bonne opportunité de but.

Dans une tournure ironique après leurs désormais tristement célèbres problèmes avec le VAR la semaine dernière à Tottenham Hotspur, Klopp et son équipe ont profité du manque d’implication du VAR en seconde période lorsqu’un centre a ricoché de la cuisse de Van Dijk sur son bras. La décision a laissé les fans de Brighton hurler de frustration et scander « Nous voulons une rediffusion », en référence aux commentaires de Klopp en milieu de semaine sur le but refusé de Diaz aux Spurs. C’était une décision que De Zerbi considérait comme « une sanction évidente ».

Le remplaçant Ryan Gravenberch a raté une occasion en or de porter le score à 3-1 peu de temps avant que Dunk ne détourne le coup franc de Solly March au-delà d’Alisson pour ramener Brighton au niveau. Si c’est la résilience et la mentalité de Liverpool qui leur ont permis de contrôler le match après leur premier revers, Brighton a remporté une part des points rappelant qu’ils restent une équipe que toutes les équipes de Premier League devraient prendre au sérieux, peu importe les problèmes. résultats qu’ils ont eu cette saison ou quel que soit le nombre de joueurs vedettes qui les quittent.

La forme de Liverpool à l’extérieur a ralenti sa progression ces derniers temps, mais cela devrait être tempéré par le fait que des déplacements difficiles à Newcastle United, Tottenham et Brighton sont déjà derrière eux cette saison.

L’équipe de De Zerbi, de son propre aveu, est encore en train de s’habituer au rythme du football de jeudi à dimanche et elle connaît elle-même une série de matches difficiles. Les Seagulls sont à mi-chemin d’une série dans laquelle ils affrontent des équipes qui ont remporté la Coupe d’Europe lors de six matchs consécutifs. Le fait qu’ils entrent dans la deuxième trêve internationale de la saison sur les places européennes est le dernier exploit défiant la gravité des animateurs de De Zerbi.