Salah ne parvient pas à marquer alors que les Reds en frappent neuf

Paris (AFP) – Liverpool a égalé le record de la plus large victoire en Premier League en battant Bournemouth 9-0 ce week-end, mais le prolifique Egyptien Mohamed Salah ne figurait pas parmi les buteurs.

Salah a marqué deux fois en quatre matches de championnat depuis le début de la saison – égalisant à Fulham et arrachant un but de consolation tardive à Manchester United.

Une relation tendue entre les Wolves et Willy Boly s’est intensifiée lorsque le défenseur ivoirien n’a pas réussi à se présenter pour un match nul 1-1 avec Newcastle après avoir été inclus dans l’équipe.

Ici, AFP Sport met en lumière les têtes d’affiche africaines des grands championnats européens :

ANGLETERRE

MOHAMED SALAH (Liverpool)

Le double footballeur africain de l’année a joué un rôle par inadvertance dans la préparation du quatrième but lorsque sa tentative de passe a ricoché sur Marcus Tavernier de Bournemouth et s’est envolée vers la surface de réparation, où Roberto Firmino a dirigé le ballon dans le filet.

WILLY BOLY (Loups)

Nottingham Forest avait une offre de 1 million de livres sterling (1,2 million de dollars / 1,2 million d’euros) pour le demi-centre refusée, mais il semble que Boly quittera Molineux avant la fermeture de la fenêtre de transfert jeudi. “Il a été un grand professionnel mais à la fin, il veut forcer quelque chose”, a déclaré le manager des Wolves, Bruno Lage.

ESPAGNE

UMAR SADIQ (Almería)

L’énergie et la persévérance du grand Nigérian ont été récompensées après 55 minutes lorsqu’il a inscrit le vainqueur d’Almeria lors d’une victoire 2-1 en Liga contre Séville. Sadiq a réussi un centre bas et a failli marquer juste avant et après son but.

ITALIE

BOULAYE DIA (Salerne)

L’international sénégalais Dia n’aurait pas pu espérer un meilleur premier départ pour Salernitana après avoir été prêté par Villarreal, ouvrant le score et en mettant en place deux autres lors d’un martèlement 4-0 en Serie A contre la Sampdoria. Le joueur de 25 ans a marqué le premier but à la septième minute avant de s’appuyer sur le superbe deuxième de Federico Bonazzoli et la finition intelligente d’Erik Botheim, qui a complété le score.

ALLEMAGNE

SADIO MANÉ (Bayern Munich)

Mane avait deux buts exclus pour hors-jeu lors du match nul 1-1 du Bayern avec le Borussia Moenchengladbach, ce qui signifie que le Sénégalais a maintenant marqué des buts lors de chacun de ses quatre matchs de Bundesliga cette saison pour hors-jeu ou handball. Mane était un danger constant, semant fréquemment des graines de doute dans la ligne de fond de Gladbach.

LA FRANCE

MOSTAFA MOHAMED (Nantes)

L’attaquant égyptien de 24 ans – qui a joué dans l’équipe des Pharaons battue par le Sénégal aux tirs au but lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de cette année – a marqué son premier but dans le football français alors que Nantes battait Toulouse 3-1. Signé en prêt par les géants turcs de Galatasaray, Mohamed a également marqué un but pour son coéquipier nigérian Moses Simon alors que Nantes a remporté sa première victoire de la saison de Ligue 1.

MOHAMED CAMARA (Monaco)

Le milieu de terrain malien combatif de 22 ans a débuté pour Monaco pour la première fois et a impressionné lors du match nul 1-1 de sa nouvelle équipe au Paris Saint-Germain. Camara a fait de son mieux pour rendre la vie difficile aux superstars du PSG, bien qu’il ait également décroché une réservation en seconde période avant d’être remplacé. Signé du Red Bull Salzburg pour un montant de 15 millions d’euros (14,9 millions de dollars), Camara a été recruté pour remplacer Aurelien Tchouameni, lié au Real Madrid.