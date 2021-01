Avec un curler du pied gauche de marque dans le coin supérieur et les finitions les plus habiles d’une contre-attaque clinique, Mohamed Salah a mis fin à l’une de ses plus longues sécheresses de buts en Premier League pour Liverpool avec style.

Le buteur en chef des champions est de retour en faisant ce qu’il fait de mieux. Et cela devrait en faire la plus grande menace pour le leader implacable Manchester City dans la course au titre.

Le sublime doublé de Salah en seconde période a permis à Liverpool de remporter une victoire 3-1 à West Ham dimanche, ce qui a soutenu une victoire sur le même score à Tottenham jeudi.

L’équipe de Jurgen Klopps n’avait remporté aucun de ses cinq matchs précédents et avait abandonné le rythme impitoyable du titre établi par City, qui a remporté huit matchs de championnat consécutifs.

Malgré sa longue liste de blessures et Sadio Mane l’a rejoint cette semaine en raison d’un problème musculaire mineur, Liverpool ne peut pas être écarté, même si les Reds à la troisième place ont quatre points de retard sur City après avoir joué un match de plus dans leur défense de titre turbulente.

Ils ont sauté au-dessus de Leicester, qui a perdu 3-1 à domicile contre Leeds plus tôt dimanche.

Si vous voulez gagner la ligue, vous devez gagner chaque match, a déclaré Salah. Cette année, City avait du mal au début. Nous avions du mal il y a trois ou quatre matchs. Vous avez juste besoin de continuer à gagner si vous voulez gagner la Premier League.

C’était une très grosse semaine.

Salah a marqué deux fois lors d’une défaite en FA Cup contre Manchester United le week-end dernier, mais il n’avait pas marqué en six matches de championnat, une course stérile qu’il n’avait connue qu’une seule fois en février-mars 2019 depuis son arrivée à Liverpool en 2017.

L’attaquant égyptien a attribué une partie de cela à la technologie que je n’aime pas VAR, a déclaré Salah après le match de West Ham, cela tue juste le jeu, la joie du football.

Mais il n’y avait aucun moyen de l’arrêter au stade olympique.

Son premier match à la 57e minute était Salah classique, se tordant et se retournant alors qu’il venait de la droite avant de plier un tir dans le coin le plus éloigné du gardien de but Lukasz Fabianski.

Son deuxième but à la 68e était encore meilleur car il contrôlait une passe haute et suspendue de Xherdan Shaqiri avec son pied droit plus faible et marquait une arrivée avec son gauche.

La première touche était incroyable, a déclaré Klopp, puis la belle touche finale.

Georginio Wijnaldum a ajouté un troisième sur un mouvement d’équipe bien travaillé à la 84e avant que Craig Dawson n’attrape une consolation pour un West Ham surclassé.

Même si Liverpool joue bien dans la seconde moitié de la saison, il faudra que City abandonne ses niveaux étonnants ces derniers temps.

Pour Klopp, idéalement, cela se produit le week-end prochain lorsque City visite Anfield.

Patrick Bamford a marqué un but et préparé les deux autres pour Leeds alors que Leicester est tombé à sa deuxième défaite depuis le 30 novembre. Harvey Barnes avait ouvert le score pour les hôtes.

Avant cela, Chelsea avait remporté sa première victoire sous l’entraîneur nouvellement embauché Thomas Tuchel en battant Burnley 2-0 grâce aux buts de Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso.

Même une reprise sous Tuchel pourrait être trop tard pour Chelsea pour se battre pour le titre, avec le club londonien à 11 points de City.

Liverpool, cependant, est toujours très en lice.

Tottenham, sans Harry Kane blessé, se rend à Brighton en fin de match.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports

___

Steve Douglas est à https://twitter.com/sdouglas80