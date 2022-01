Salah marque un penalty décisif alors que l’Égypte bat la Côte d’Ivoire aux tirs au but

Mohamed Salah a marqué le coup de pied décisif alors que l’Égypte, sept fois championne du record, a battu la Côte d’Ivoire 5-4 aux tirs au but après un match nul 0-0 à Douala mercredi pour atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. La star de Liverpool a écrasé son penalty avec Eric Bailly de la Côte d’Ivoire, le seul joueur à avoir échoué sur place, et l’Egypte affrontera le Maroc dans les huit derniers à Yaoundé dimanche. C’était une rencontre tendue en huitièmes de finale qui, pendant de longues périodes, ressemblait à une bataille d’usure sur un mauvais terrain au stade Japoma dans la capitale économique du Cameroun, et il a semblé pendant une grande partie du match que l’Égypte paierait pour sa mauvaise finition.

Cependant, l’équipe de Carlos Queiroz est désormais qualifiée pour les quarts de finale bien qu’elle n’ait marqué que deux buts lors de ses quatre matches au Cameroun jusqu’à présent.

« Compte tenu du nombre d’opportunités que nous avons eues, je pense que nous méritions de gagner », a déclaré Queiroz, qui a déclaré qu’il s’épanouissait sous une pression intense malgré les critiques de l’entraîneur portugais en Égypte.

« Cela fait partie du package. Les joueurs et entraîneurs professionnels ne peuvent pas vivre sans pression. C’est une source d’inspiration. »

Pendant ce temps, la Côte d’Ivoire, double championne, est éliminée, une fois de plus battue par une équipe égyptienne qui a longtemps tenu le haut du pavé dans les rencontres entre les poids lourds continentaux.

C’était leur 11e rencontre de la CAN et l’Egypte n’a perdu qu’une seule fois face aux Eléphants.

Parmi leurs nombreux succès face à la Côte d’Ivoire, citons leur victoire aux tirs au but en finale de 2006, et un triomphe écrasant en demi-finale en 2008.

« Je ne peux pas vraiment reprocher aux joueurs. Ce n’est pas comme s’ils avaient raté tous les penaltys. Ça s’est décidé sur un petit détail », a déclaré l’entraîneur ivoirien Patrice Beaumelle.

Ce match, comme ceux disputés mardi, a été précédé d’une minute de silence à la mémoire des victimes de la tragique cohue de lundi à Yaoundé.

La foule était bien en deçà de ce à quoi on aurait pu s’attendre pour un tel match, mais beaucoup de ceux qui étaient présents étaient clairement là pour voir Salah, à en juger par les cris à chaque fois que le visage de la star de Liverpool apparaissait sur les grands écrans.

Salah a parlé à la veille du match nul de son désespoir de remporter la Coupe des Nations, avec le dernier des sept titres record de l’Égypte à venir en 2010, un an avant qu’il ne fasse ses débuts internationaux.

MAUVAISE FINITION

C’est lui qui a porté le coup final, mais seulement après que lui et son équipe aient gaspillé une poignée d’occasions.

Le jeune ailier du VfB Stuttgart, Omar Marmoush, a failli donner l’avantage à l’Egypte avec une superbe frappe de 25 mètres à la 17e minute qui s’est écrasée du haut de la barre.

Salah et Mostafa Mohamed ont tous deux été refusés par Badra Ali Sangare en première mi-temps, tandis que la Côte d’Ivoire a perdu l’influent milieu de terrain Franck Kessie sur blessure après seulement une demi-heure.

Pourtant, les Eléphants ont failli prendre les devants lorsque le banalisé Ibrahim Sangare a vu son effort acrobatique repoussé par Mohamed El Shenawy.

Sébastien Haller, la superstar offensive des Elephants basée en Europe, a eu du mal à entrer dans le match avant que deux tentatives, de part et d’autre de la mi-temps, ne testent El Shenawy.

Le gardien de but expérimenté d’Al Ahly s’est blessé après un long retard en fin de match, Mohamed Abogabal le remplaçant pour la prolongation.

Le stoppeur de Zamalek a réalisé un bel arrêt pour nier l’excellent Sangare avant que Haller ne soit retiré, et alors que le match allait aux tirs au but, Abogabal a fait basculer le coup de pied de Bailly sur la barre et Salah a ensuite eu le dernier mot.

