Salah marque et renforce l’objectif de la Ligue des champions

Lors de son retour en Premier League après la pause de la Coupe du monde, Liverpool a réduit l’écart pour la qualification en Ligue des champions à cinq points après avoir remporté une victoire 3-1 contre Aston Villa lundi.

Les Reds ont pris un départ parfait après cinq minutes lorsque la passe exquise du défenseur Trent Alexander-Arnold avec l’extérieur du pied a trouvé Andy Robertson, qui a permis à l’attaquant Mohamed Salah d’ajouter la touche finale. Le défenseur Virgil van Dijk a ajouté un deuxième but après plusieurs occasions à Liverpool, Salah devenant fournisseur pour aider à gagner une avance de deux buts avant la pause.

L’équipe du manager Jurgen Klopp a mis du temps à démarrer la seconde mi-temps et a été punie après qu’Ollie Watkins d’Aston Villa ait dirigé un gardien de but Alisson, tandis que les ratés de Darwin Nunez et Salah ont donné de l’espoir à l’équipe d’Unai Emery. C’était jusqu’à ce que Stefan Bajcetic soit présenté à Liverpool et que le but du joueur de 18 ans à la 81e minute soulage les nerfs de Liverpool alors qu’ils voyaient le reste du match.

Liverpool reste à la sixième place du classement après un début de saison décevant, mais avec la victoire de lundi, il n’est plus qu’à cinq points de la quatrième place de Tottenham et de la zone de qualification de la Ligue des champions.

Points positifs

Une solide démonstration offensive de Liverpool a créé de multiples occasions, et les trois points seront essentiels dans la course aux quatre premiers.

Négatifs

Liverpool a réduit son intensité en seconde période, ce qui a permis à Aston Villa de revenir dans le match. L’équipe de Klopp aurait pu permettre aux hôtes de rétablir la parité un autre jour.

Note du manager (sur 10)

Jürgen Klopp, 8 ans — Klopp s’est bien adapté aux changements d’Aston Villa tout au long du match pour s’assurer que les Reds ne perdent jamais prise, malgré un début de seconde période difficile. L’introduction de Bajcetic par Klopp avec le match à 2-1 à la 79e minute s’est avérée décisive, le joueur de 18 ans rétablissant rapidement l’avance de deux buts.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Alisson, 7 — La star de Liverpool entre les poteaux était aussi assurée que jamais dans le but et a effectué les arrêts attendus.

2 Connexe

DF Virgil van Dijk, 8 — Une prestation solide de la part du défenseur central néerlandais, qui a été appelé à plusieurs interventions. Il a marqué le deuxième but de Liverpool pour donner à son équipe une avance de deux buts avant la pause.

DF Joël Matip, 6 — Il a perdu la trace de Watkins pour le but d’Aston Villa dans une performance par ailleurs positive de Matip. Impressionné par sa distribution de l’arrière à nouveau.

DF Andy Robertson, 8 ans — Le capitaine écossais a utilisé son espace sur le flanc gauche pour produire un excellent ballon d’ouverture pour Nunez. Puis il a obtenu sa passe décisive en coupant le ballon à Salah. Il a également très bien défendu tout au long du match.

DF Trent Alexander-Arnold, 8 — Alexander-Arnold a montré toutes ses capacités de meneur de jeu depuis l’arrière droit dans la nuit, avec sa passe à Robertson avant le premier but de Liverpool directement depuis le tiroir du haut.

MF Fabinho, 7 — A poursuivi sa solide performance en milieu de semaine contre Manchester City dans la Coupe Carabao avec une autre démonstration agressive de la position n ° 6. Fermez avec un effort de loin en seconde période.

MF Thiago, 6 — A gardé les choses simples pendant la majorité du match, mais n’a pas semblé s’adapter après qu’Aston Villa ait montré plus d’intensité en seconde période. Remplacé à la 66e minute par Naby Keita.

MF Jordan Henderson, 7 ans — Une performance assurée du capitaine de Liverpool, qui a affiché sa portée de passe dans la nuit, mettant régulièrement le ballon dans les bons canaux pour ses joueurs offensifs.

Le premier but de Mohamed Salah a mis Liverpool sur le devant de la scène tôt et a donné le ton à Villa Park pour la victoire de Liverpool. Nick Potts/Images PA via Getty Images

FW Darwin Nunez, 6 — L’international uruguayen s’est retrouvé dans des zones dangereuses comme d’habitude, mais a encore une fois été déçu par sa finition, avec de multiples occasions dans le match de figurer sur la feuille de match. A joué un rôle important dans le troisième but de Liverpool après avoir traversé la surface avant le but de Bajcetic.

Attaquant Alex Oxlade-Chamberlain, 6 — A pris des positions prometteuses à l’intérieur pour laisser à Robertson des acres d’espace sur le flanc gauche. Travaillé dur pour maintenir la presse de l’avant.

FW Mohamed Salah, 8 — Salah n’a pas tardé à revenir à la manière de marquer puisqu’il a terminé sur le revers de Robertson après cinq minutes. Il est ensuite devenu fournisseur pour assister Van Dijk.

Remplaçants

Naby Keïta (Thiago, 66″), 6 — A tiré une frappe au-dessus de la barre avec une opportunité prometteuse de l’extérieur de la surface.

Harvey Elliott (Oxlade-Chamberlain, 66″), 6 — Bien passé le ballon dans des espaces clos pour aider à construire des attaques de Liverpool et garder les choses simples. Lié bien avec Robertson.

Joe Gomez (Alexander-Arnold, 79″), N/R — X

Stefan Bajcetic (Henderson, 79″), N/R — Il n’a fallu que deux minutes pour se mettre sur la feuille de match avec une finition cool de l’intérieur de la surface. Son premier but senior pour Liverpool.

Ben Doak (Nunez, 87″), N/R — Un début en Premier League pour Ben Doak.