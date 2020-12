La légende de Liverpool, Steve Nicol, a imputé la responsabilité du match nul décevant des Reds avec West Brom sur les épaules de leurs trois premiers attaquants.

Si souvent, les hommes pour faire passer Liverpool, Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah n’ont pas pu échapper aux critiques après le match nul à Anfield, qui a terminé 1-1 après que les Baggies aient remporté un but égalisateur tardif.

West Brom s’était assis et avait placé les hommes derrière le ballon en nombre pour étouffer l’attaque normalement exubérante et fluide de Liverpool, et était resté à portée de main pendant tout le match.

Mis à part le premier match d’ouverture de Sadio Mane, les hôtes n’avaient pas grand chose à dire en termes d’occasions, avant que la tête de Semi Ajayi ne nivelle le score après 82 minutes.

Malgré les efforts déployés pour tenter de rétablir son avance, Liverpool n’a pas pu remettre le nez devant, et Nicol a offert une évaluation cinglante de leur trio de première ligne après le match.

« Nous avons applaudi ce front, trois les ont tapotés dans le dos, ont dit à quel point ils sont brillants, comment ils peuvent produire quelque chose à partir de rien », a déclaré Nicol à ESPN. «Et vous savez quoi, ce sont les types de jeux où vous devez gagner ce genre d’éloges.

« C’est une chose d’aller jouer dans une grande atmosphère contre les grandes équipes et vous l’allumez et c’est éblouissant, mais quand il s’agit de faire des choses sérieuses, Mane, Firmino et Salah sont pour moi la raison pour laquelle Liverpool n’a pas fait ‘ t gagner la partie.

« Oui, Mane a marqué le but, mais après cela, en particulier Salah, qui a dribblé sur un adversaire environ 15 fois, s’est tenu dessus environ quatre ou cinq fois et l’a donné – n’y était pas. Bobby Firmino – n’y était pas. .