Salah Hamouri : Israël expulse un avocat franco-palestinien

Jérusalem

CNN

—



Israël a expulsé un avocat franco-palestinien accusé d’avoir organisé, incité et planifié des “attentats terroristes” vers la France tôt dimanche matin, ont annoncé les autorités israéliennes, dans une affaire qu’une organisation israélienne de défense des droits de l’homme a qualifiée de “violation flagrante des droits fondamentaux”.

La résidence israélienne de Salah Hamouri a été révoquée il y a deux semaines sur la base d’accusations d’Israël selon lesquelles il était actif au sein du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), selon le ministère israélien de l’Intérieur. Le FPLP est désigné par l’Union européenne et les États-Unis comme une organisation terroriste.

“Au cours de sa vie, il a organisé, incité et prévu de commettre des attentats terroristes lui-même et pour l’organisation contre des citoyens et des personnalités en Israël”, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Dans un message vocal publié dimanche sur le compte Instagram de la campagne officielle de la société civile palestinienne pour Hamouri, Hamouri a déclaré qu’il était “expulsé de force et déraciné de ma patrie”.

« Je vous laisse aujourd’hui de la prison à l’exil. Mais soyez assuré que je resterai toujours la personne que vous connaissez. Toujours fidèle à vous et à votre liberté », a déclaré Hamouri dans le message.

Hamouri, qui était dans une prison israélienne depuis mars en détention administrative sans inculpation formelle, a nié toute implication dans des organisations terroristes, et des groupes de défense des droits de l’homme ont condamné les actions d’Israël.

“Expulser un Palestinien de sa patrie pour rupture d’allégeance à l’Etat d’Israël est un dangereux précédent et une violation flagrante des droits fondamentaux”, a déclaré dimanche l’organisation de défense des droits humains HaMoked dans un communiqué.

L’organisation basée en Israël a qualifié l’expulsion de Hamouri de “violation flagrante des droits fondamentaux”.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que l’expulsion était “contre la loi”.

Le ministère a déclaré que la France travaillait « pour que les droits de M. Salah Hamouri soient respectés, qu’il bénéficie de tous les recours et qu’il puisse mener une vie normale à Jérusalem, où il est né, réside et souhaite vivre ».

La déclaration du ministère des Affaires étrangères exprime “l’opposition de la France à l’expulsion d’un résident palestinien de Jérusalem-Est, un territoire occupé en vertu de la quatrième Convention de Genève”. Israël conteste que Jérusalem-Est, qu’il a capturée en 1967, soit un territoire occupé.

Hamouri avait déjà été détenu par les autorités israéliennes. Il a toujours clamé son innocence des accusations israéliennes portées contre lui.

En 2005, il a été jugé et reconnu coupable d’avoir travaillé sur un plan visant à assassiner le rabbin Ovadia Yosef, fondateur du parti politique ultra-orthodoxe Shas.

Il a été libéré en 2011 dans le cadre d’un échange de 1 027 prisonniers palestiniens et arabes détenus par Israël dans le cadre d’un accord visant à libérer le soldat israélien Gilad Shalit, qui a été enlevé par le Hamas en 2006.

Depuis lors, il vivait et travaillait comme avocat à Jérusalem, notamment comme avocat des droits de l’homme pour Adameer, une organisation qui aide les prisonniers palestiniens. Adameer a été interdit par Israël plus tôt cette année dans une décision condamnée par les responsables de l’ONU.

Hamouri est né à Jérusalem-Est, bien qu’il ait également la nationalité française.

Leah Tsemel, l’avocate d’Hamouri, a déclaré dimanche à CNN que le cas d’Hamouri était une « balle test » pour que le ministère de l’Intérieur refuse le droit de résidence aux habitants de Jérusalem-Est.

“Nous devrons bientôt aborder la question de principe dans une requête à la Cour suprême concernant l’inconstitutionnalité du refus de résidence à une personne qui est née à Jérusalem sous l’occupation et n’a pas de devoir de loyauté, dont la violation est la raison pour avoir refusé sa résidence », a déclaré Zemel à CNN.

HaMoked a précédemment fait appel de la décision de révoquer la résidence de Hamouri et a demandé une injonction pour empêcher son expulsion jusqu’à ce que son cas contestant la légalité de la loi soit entendu, mais la Cour suprême a rejeté les deux moyens.

HaMoked a déclaré qu’il serait en mesure de déposer une nouvelle requête auprès de la Haute Cour une fois que le nouveau gouvernement israélien prendra le pouvoir dans les semaines à venir.