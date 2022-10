Salah, Firmino 5/10 alors que Liverpool subit une perte de choc à Forest

Liverpool n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée après deux victoires consécutives en Premier League alors qu’il a subi une défaite 1-0 contre Nottingham Forest au City Ground samedi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Une première mi-temps de quelques occasions a vu les Reds profiter du meilleur du jeu, mais ils n’ont pas réussi à en profiter lorsque l’effort de Fabio Carvalho à Dean Henderson a été apprivoisé, tandis que la décision de Virgil van Dijk de diriger le ballon vers le but malgré ses six mètres a vu il voyage sans danger vers la sécurité.

Forest a cherché à frapper Liverpool lors de la contre-attaque pendant la majeure partie du match et ils ont connu un certain succès en remportant le ballon en haut du terrain, mais pas plus que lorsque Taiwo Awoniyi a forcé Joe Gomez à faire une erreur en seconde période, permettant les hôtes à marquer sur le coup franc qui en résulte. Leur avance a été presque doublée avant que James Milner ne bloque l’effort de Morgan Gibbs-White au but.

Van Dijk avait la meilleure chance d’égaliser dans le temps additionnel alors qu’il dirigeait une tête libre au but, seulement pour que son effort soit égalé par Henderson, qui a produit une forte réaction rapide pour s’assurer que l’équipe de Steve Cooper a gagné les trois points.

Points positifs

Une performance positive pour Curtis Jones aidera Liverpool à aller de l’avant après un certain nombre de problèmes de blessures, et ce fut encore une autre démonstration brillante de Harvey Elliott, qui continue de briller pour Jurgen Klopp.

Négatifs

Les Reds étaient trop souvent bâclés en possession et cela a vu les balles en avant voyager négligemment hors du jeu. Liverpool semblait également être revenu à sa manière de concéder de multiples contre-attaques, finalement puni par Awoniyi.

Note du manager sur 10

Jürgen Klopp, 6 – A répondu rapidement à une défaite 1-0 avec deux remplaçants qui auraient pu être effectués plus tôt. Le plan de match de Klopp semblait suffisant pour la victoire du jour, mais les erreurs individuelles et la prise de décision sur le terrain signifiaient qu’il ne pouvait pas faire grand-chose.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Alisson 7 – Il n’y avait pas grand-chose qu’Alisson pouvait faire à propos du premier but alors qu’il reculait des boiseries et sur le chemin d’Awoniyi. A gardé le match à 1-0 avec quelques gros arrêts.

DF Andy Robertson 6 -. A souvent pris la bonne décision en avançant et n’a pas laissé grand-chose se développer sur son flanc, même si les adversaires semblaient viser l’aile opposée.

2 Connexe

DF Virgile van Dijk 6 – Une performance assurée à l’arrière, mais son plus grand moment du match a été lorsqu’il n’a pas dirigé sa tête au but à six mètres. Son effort de temps additionnel était trop central et a permis à Henderson de faire l’arrêt.

DF Joe Gomez 5 – A parfois pris trop de temps sur le ballon et a été rattrapé en seconde période lors d’une faute sur Awoniyi avant le premier but.

DF James Milner 7– Jeu étiré sur le canal droit et a cherché à chevaucher Elliott pour créer des occasions avec des centres dans la surface. Un bloc clé a maintenu Liverpool dans le match.

Fabinho 5 – A cherché à ancrer les quatre arrières mais il pouvait rarement se rapprocher des joueurs de Forest pour lancer un défi. Le jeu s’est trop souvent interrompu lorsqu’il était en possession du ballon, avec son pire moment lorsqu’il s’est retrouvé dans la circulation avec le ballon et l’a perdu par négligence à la 85e minute.

MF Curtis Jones 7 – Propre en possession dans un rôle qui a vu Jones chercher à contrôler le jeu depuis le milieu de terrain plutôt que de créer des occasions de marquer des buts dans des zones plus avancées. Une solide performance après un certain temps sur la touche avec une blessure dans un rôle qui pourrait lui convenir dans les prochains matchs.

MF Harvey Elliot 7 – Elliott avait l’air brillant à chaque fois qu’il avait le ballon alors que les Reds créaient régulièrement des attaques sur le flanc droit, et il a presque décroché une passe décisive avec une passe exquise qui a fourni à Carvalho une opportunité en tête-à-tête.

Mohamed Salah a réalisé une performance décevante alors que Liverpool a perdu au City Ground. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

FF Fabio Carvalho 6 – Le joueur de 20 ans a eu la première grande chance du match avec une touche délicate qui a décroché la passe d’Elliott, mais il n’a pas réussi à terminer correctement. Gaspillage en possession parfois.

FF Roberto Firmino 5 – Liverpool a eu du mal à remettre le ballon à Firmino, qui n’a pas profité de ses opportunités limitées en possession. Finalement remplacé à la 76e minute.

FF Mohamed Salah 5 – Hésitant avec la prise de décision et n’arrivant pas à se lancer dans l’ensemble contre la profonde ligne arrière de Forest. Anonyme en seconde période après avoir échoué à établir une connexion appropriée sur une chance où il avait plus de temps qu’il ne le pensait.

Substituts

Trent Alexander-Arnold (Milner, 62″) 7 – Un certain nombre de coups de pied arrêtés dangereux ont presque conduit à des buts, mais Firmino et Van Dijk n’ont pas pu convertir. S’est rapproché avec une tête pour tirer un arrêt de Henderson.

Jordan Henderson (Carvalho, 62″) 6 – Le capitaine a exercé une pression agressive depuis le milieu de terrain pour aider Liverpool à récupérer le ballon dans de meilleures positions.

Alex Oxlade-Chamberlain (Firmino, 76″) N/R – Introduit pour Firmino à son retour de blessure – sa première apparition cette saison.