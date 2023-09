Salah et Trent 8/10 alors que Liverpool se dirige vers la victoire contre Aston Villa

Liverpool a remporté dimanche sa troisième victoire consécutive en Premier League en remportant une victoire 3-0 sur Aston Villa à Anfield.

Les Reds ont pris un départ parfait dès la troisième minute lorsque Dominik Szoboszlai a attaqué un ballon qui a été dégagé dans une zone dangereuse depuis un corner, et sa frappe précise n’a laissé aucune chance au gardien d’Aston Villa, Emiliano Martínez.

Liverpool a continué à faire pression et a doublé son avance lorsque la frappe de Darwin Núñez sur la passe de Mohamed Salah a fracassé le poteau avant de dévier le défenseur Matty Cash pour un but contre son camp. Joël Matip a failli en ajouter un troisième quelques instants plus tard mais aurait dû faire mieux avec sa tête sur coup franc de Trent Alexander-Arnold.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Moussa Diaby semblait le plus brillant pour Aston Villa en première mi-temps, et il a eu un effort de curling qu’il n’a pas pu diriger devant Alisson. Le gardien international brésilien a été appelé à l’action après la pause avec un arrêt puissant pour refuser une tête de Cash, avant que l’équipe de Jurgen Klopp n’augmente son avance lorsque la touche de Nunez a été terminée par Salah.

Les Villans n’ont pas offert beaucoup de réponse après la triple substitution de Liverpool à la 65e minute, car une nette baisse de rythme s’est ensuivie, permettant à l’équipe locale de jouer confortablement le reste du match pour obtenir les trois points.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Points positifs

Szoboszlai a impressionné au début de sa carrière à Liverpool, et il a ouvert son compte avec style avec une finition qui devrait lui donner beaucoup plus de confiance alors que les Reds se préparent à commencer leur campagne européenne.

Une solide performance d’équipe globale a permis à l’équipe de Klopp de faire preuve de cohésion lors d’un match dans lequel ils ont dominé les duels et ont semblé structurés dans leur jeu offensif.

Malgré les inquiétudes liées à l’absence de Virgil van Dijk et d’Ibrahima Konaté, le partenariat défensif central de Liverpool composé de Joe Gomez et Matip a bien fonctionné, les deux réalisant de solides performances.

Points négatifs

Alexander-Arnold s’est blessé en seconde période qui ne semblait pas trop grave, mais c’est quelque chose à surveiller pour Liverpool avant la trêve internationale.

Il y a eu quelques occasions où l’équipe de Klopp aurait pu mieux prendre soin du ballon, mais celles-ci étaient rares dans ce qui a été la meilleure performance de Liverpool de la saison jusqu’à présent.

Note du manager (1-10 ; 10 = meilleur)

Jürgen Klopp, 8 ans — La sélection de l’équipe de Klopp a vu Darwin Nunez récompensé pour sa performance de remplaçant gagnant contre Newcastle United la semaine dernière, tandis que son approche tactique semblait assurer la stabilité tout en maintenant une menace offensive constante. Il s’est également montré prudent avec Curtis Jones, récemment revenu de blessure, en le remplaçant dans le cadre d’un trio de changements au milieu de la seconde période.

Mohamed Salah (à gauche) et Trent Alexander-Arnold (à droite) ont aidé Liverpool à remporter une troisième victoire consécutive en Premier League. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Notes des joueurs

GK Alisson, 7 ans — Le n°1 de Liverpool a été appelé en action au début de la seconde période et a été convaincant avec son arrêt pour refuser la tête de Cash. Il a bien commandé sa boîte dans un match dans lequel il n’avait pas grand-chose à faire.

DF Andy Robertson, 7 ans – Alerte au danger et anticipation des attaques imminentes de l’opposition. Toujours dans la bonne position lors des phases défensives.

DF Joël Matip, 7 ans — Bien connecté avec une tête sur coup franc d’Alexander-Arnold mais n’a pas pu le mettre sur la cible. Il avait l’air assuré à l’arrière aux côtés de Gomez, à l’exception d’un moment où une mauvaise passe a été négligemment émise en corner.

DF Joe Gomez, 7 ans — Le joueur de 26 ans a eu une aura de calme tout au long du match et a choisi ses moments pour être agressif avec sa défense. A fait preuve d’un plus grand sang-froid sur le ballon et a réussi à changer de jeu sous la pression de la ligne avant d’Aston Villa.

DF Trent Alexander-Arnold, 8 ans – Sa meilleure performance de la saison l’a vu revenir à son meilleur niveau. Le capitaine de Liverpool n’a pas eu de chance de ne pas terminer la première mi-temps avec deux passes décisives, bien qu’il ait joué un rôle dans le deuxième but en libérant Salah par le canal droit.

M.F. Alexis Mac Allister, 7 ans — Une autre démonstration brillante de l’international argentin qui a toujours été une option pour la défense et qui a fait preuve d’astuce dans sa transition vers des joueurs plus avancés. Une performance intelligente qui a permis de conserver le contrôle du match, malgré un rôle moins familier de numéro 6.

M.F. Curtis Jones, 7 ans — Le joueur de 22 ans a poursuivi la forme qu’il avait montrée dans la dernière partie de la saison dernière avec une performance positive dans laquelle il s’est distingué par son pressing. Jones a souvent forcé l’opposition à commettre des erreurs et a également aidé à contrôler le jeu grâce à une prise de décision cohérente avec ses passes. Une démonstration qui obligera certainement Klopp à envisager de le garder dans l’équipe.

MF Dominik Szoboszlai, 7 ans — Une volée parfaitement chronométrée était trop précise pour le gardien d’Aston Villa Martinez. Le premier but de l’international hongrois pour son nouveau club était exactement le même qu’il marquait régulièrement pour le RB Leipzig, et cela suggère qu’il pourrait être le premier d’une longue série.

FW Luis Díaz, 7 — Il a étiré le jeu sur le flanc gauche et n’a pas perdu de temps pour chercher à attaquer directement son marqueur. Un danger constant que l’opposition n’a pas réussi à éliminer, et qui a permis à Liverpool de faire avancer les joueurs dans des zones dangereuses.

FW Darwin Nunez, 7 ans — L’international uruguayen n’a pas eu de chance de ne pas figurer sur la feuille de match en première mi-temps, mais a tout de même joué un rôle essentiel dans la seconde période de Liverpool, son tir sortant du poteau avant d’être dévié dans les filets. Il a presque eu une seconde avec une finition délicate qui a touché la barre transversale, mais a contribué au troisième de Liverpool avec une touche pour Salah.

FW Mohamed Salah, 8 ans — Un jeu de liaison impressionnant avec Alexander-Arnold a permis à Salah de chronométrer parfaitement ses courses. C’est la voie que Liverpool a empruntée pour son deuxième but, et ils en ont également marqué un autre lorsque Salah n’a pas eu la chance de ne pas marquer avec un effort de l’intérieur de la surface sur son pied gauche plus fort. Finalement, il est inscrit sur la feuille de match pour porter le score à 3-0 après avoir chronométré sa course pour rencontrer la passe décisive de Nunez.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

Harvey Elliott (Jones, 65′), 6 — Tout près de marquer avec un tir largement dévié par Ezri Konsa.

Cody Gakpo (Nunez, 65′), 6 — Je n’ai pas eu trop d’occasions de récupérer le ballon, Liverpool ralentissant le rythme du match.

Diogo Jota (Diaz, 65′), 6 — Il cherchait à jouer vers l’avant lorsqu’il était sur le ballon mais, comme Gakpo, il n’a pas eu suffisamment d’occasions de faire sa marque. Remonté dans les rares moments où Aston Villa semblait se briser.

Jarell Quansah (Alexander-Arnold, 71′), N/R — Place à Alexander-Arnold qui a demandé à se retirer sur blessure et a été irréprochable dans sa performance.

Wataru Endo (Mac Allister, 87′), N/R — Introduit pour le dernier sort du jeu pour Mac Allister.