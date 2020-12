LONDRES: Mohamed Salah s’est assuré d’avoir le dernier mot dans la défaite 7-0 de Liverpool contre Crystal Palace après avoir été exclu de la formation de départ samedi, marquant deux fois après avoir quitté le banc.

Le meilleur buteur de la Premier League a été exceptionnellement mis sur le banc par coïncidence ou pas quelques heures après la publication d’une interview dans laquelle il a flirté avec un déménagement en Espagne et a grommelé de ne pas être le capitaine des champions anglais.

Après être sorti du banc en seconde période, l’Egyptien a inscrit les deux derniers buts en trois minutes de retard en seconde période.

Avec Salah ne commençant pas, c’était une chance rare pour Roberto Firmino et l’attaquant a saisi avec son premier doublé dans un match de Premier League en 650 jours. Salah était le fournisseur du deuxième de Firmino à la 68e minute.

Cet affichage offensif impitoyable a commencé avec Takumi Minamino marquant son premier but en championnat exactement un an après l’annonce de son transfert par Liverpool.

Sadio Mane et le capitaine Jordan Henderson étaient également sur la bonne voie alors que Liverpool remportait sa plus grande victoire à l’extérieur en championnat depuis 1991 pour prendre six points d’avance sur Tottenham au sommet.

Contrairement à l’époque où Palace a tenu Tottenham dimanche dernier, aucun fan n’a été autorisé à entrer à Selhurst Park pour la visite de Liverpool, Londres étant désormais soumise à des règles plus strictes. coronavirus restrictions à nouveau.

