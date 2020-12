Mohamed Salah a déclaré que son avenir à Liverpool était « entre les mains du club » et était « très déçu » d’être négligé pour le poste de capitaine lors de leur match de Ligue des champions avec le FC Midtjylland ce mois-ci.

Salah, 28 ans, devrait porter le brassard pour le dernier match du groupe D le 9 décembre avec Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum sur le banc et James Milner et Virgil van Dijk tous deux blessés.

Le manager Jurgen Klopp a choisi Trent Alexander-Arnold, 22 ans, comme capitaine, et Salah a répondu en marquant un but à la première minute lors d’un match nul 1-1.

« Honnêtement, j’ai été très déçu », a déclaré Salah, qui a marqué un but à la première minute lors du match nul 1-1 avec Midtjylland, à Diario AS. « Je m’attendais à être capitaine. Mais c’est la décision du manager. Je l’accepte. »

Salah a été régulièrement lié aux géants de la Liga, le Real Madrid et Barcelone au cours de trois ans et demi de succès à Anfield depuis son arrivée de la Roma en 2017.

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah veut continuer à remporter des trophées à Anfield malgré les spéculations le liant à un départ. Photo de Jan Kruger – UEFA / UEFA via Getty Images

Ses objectifs ont aidé Liverpool à remporter le trophée de la Ligue des champions en 2019 et la Premier League, mettant fin à une attente de 30 ans pour le club, en 2020.

« Je pense que Madrid et Barcelone sont les meilleurs clubs », il a dit. « Nous ne savons jamais ce qui va se passer dans le futur. En ce moment, je suis concentré sur la victoire de nouveau en Premier League et en Champions League avec [Liverpool]. «

Le contrat de Salah à Anfield court jusqu’en juin 2023.

«C’est difficile», a-t-il dit, lorsqu’on lui a demandé combien de temps il resterait. « En ce moment, je peux dire que tout est entre les mains du club. Bien sûr, je veux battre des records ici, tous les records du club, mais tout est entre les mains du club. »