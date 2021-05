Salah de Liverpool pourrait être en ligne pour le retour de Chelsea

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Salah en ligne pour le retour de Chelsea?

Chelsea a ajouté Mohamed Salah à leur liste de transfert d’été selon Journaliste BILD Christian Falk, pesant un mouvement qui ramènerait le joueur de 28 ans à Stamford Bridge après son arrivée en janvier 2014.

Les choses n’ont pas fonctionné pour l’international égyptien à Chelsea à l’époque, Salah partant pour la Roma deux ans plus tard.

L’incroyable forme de Salah depuis son départ a attiré l’attention de beaucoup, remportant le Soulier d’Or deux saisons consécutives à son retour en Premier League avec Liverpool et remportant un trophée de la Ligue des champions.

Le rapport indique que le nouveau patron de Chelsea, Thomas Tuchel, vise à renforcer ses options d’attaque cet été. Et, selon Falk, Salah est l’un des trois noms sur une liste restreinte qui regorge d’objectifs. Les deux autres noms sont Erling Haaland du Borussia Dortmund et un autre ancien attaquant de Chelsea dans Romelu Lukaku de l’Internazionale.

Lukaku, tout comme Salah, n’a pas tout à fait fonctionné à Stamford Bridge à un jeune âge, mais a depuis continué à impressionner au plus haut niveau pour la victoire de la Serie A à l’Inter.

Cependant, on pense que si Chelsea devait faire un geste pour Salah, ce serait sans surprise une opération coûteuse. L’attaquant de Liverpool a encore deux ans sur son contrat actuel et malgré la mauvaise performance du club en championnat, il occupe toujours la deuxième place du classement des buts.

PAPIER GOSSIP

– Ashley Young pourrait changer un Inter pour un autre comme Le soleil rapporte que le club de football de la Major League Inter Miami cherche à recruter le joueur de 35 ans cet été. L’ancien international anglais a également été lié à son ancienne équipe Watford dans la fenêtre à venir, car son contrat actuel expirera après un peu plus d’un an au club. Young quitterait l’Inter Milan après avoir remporté le titre de Serie A avec les géants italiens pour la première fois en 11 ans.

– Leeds United pense pouvoir cibler les transferts fonciers Rodrigo De Paul cet été pour moins que les honoraires annoncés par le joueur de 37 millions de livres sterling. Insider du football dit que le club du Yorkshire prévoit de négocier avec l’Udinese pour atteindre des frais plus proches de 30 millions de livres sterling, ce qui briserait le record actuel de transfert du club de 27 millions de livres sterling. Le joueur de 26 ans était lié à l’équipe de Marcelo Bielsa l’été dernier, sa polyvalence au milieu de terrain étant présentée comme l’une des raisons du déménagement.

– Manchester United et West Ham United cherchent tous deux à recruter un défenseur Nikola Milenkovic cet été, selon Calciomercato. Le joueur de 23 ans n’a plus qu’un an sur son contrat actuel, ce qui a peut-être contraint la Fiorentina à laisser le joueur négocier cet été plutôt que de le laisser aller sur un libre à la fin de la saison prochaine.

– Aston Villa prépare une offre pour Burnley’s Dwight McNeil cet été, des rapports Insider du football. Le joueur de 21 ans aurait attiré l’attention de Dean Smith, qui opte pour une formation avec l’utilisation de grands meneurs de jeu. Une offre d’ouverture de 15 millions de livres sterling est sur la table de Villa pour entamer les négociations et comprendre la position de Burnley sur le joueur sous contrat jusqu’en 2024.