Salah de Liverpool en ligne pour le retour de Chelsea?

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Salah en ligne pour le retour de Chelsea?

Chelsea a ajouté l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah à leur liste de transfert d’été, selon Journaliste Bild Christian Falk,

Salah, 28 ans, est arrivé pour la première fois à Stamford Bridge en janvier 2014 en provenance du FC Bâle pour environ 11 millions de livres sterling, mais les choses n’ont pas fonctionné pour l’international égyptien et il est parti deux ans plus tard après avoir disputé seulement 19 matchs.

La Roma l’a attrapé après une saison impressionnante en prêt pour environ 12 millions de livres sterling, puis Liverpool a appelé avec une offre de 36,5 millions de livres sterling en 2017. À Anfield, la forme incroyable de Salah l’a vu remporter le Soulier d’or lors des saisons consécutives et il l’a fait. a marqué 123 buts en 198 matchs pour aider le club à remporter les trophées de la Premier League et de la Ligue des champions.

Le rapport indique que le nouveau patron de Chelsea, Thomas Tuchel, vise à renforcer ses options d’attaque cet été. Et, selon Falk, Salah est l’un des trois noms sur une liste restreinte qui regorge d’objectifs. Les deux autres noms sont ceux du Borussia Dortmund Erling Haaland et un autre ancien attaquant de Chelsea dans Internazionale Romelu Lukaku.

Lukaku, tout comme Salah, n’a pas tout à fait travaillé à Stamford Bridge à un jeune âge, mais a depuis continué à impressionner au plus haut niveau pour l’Inter, vainqueur de la Serie A.

Cependant, on pense que si Chelsea devait faire un geste pour Salah, ce serait sans surprise une opération coûteuse. L’attaquant de Liverpool a encore deux ans sur son contrat, et malgré la mauvaise performance du club en championnat cette saison, il occupe toujours la deuxième place du classement des buts.

09.19 BST: Gardien de but de l’Atletico Madrid Jan Oblak est impatient de rejoindre la Premier League cet été, les représentants de l’international slovène cherchant à susciter l’intérêt des «Big Six» de la ligue, ont déclaré des sources d’ESPN à Rob Dawson.

Le joueur de 28 ans, qui a encore deux ans sur son contrat, a une clause de libération de 120 millions d’euros et bien que l’Atletico Madrid ait insisté sur le fait qu’ils voudraient le montant total, des pressions financières pourraient obliger le club à envisager toute offre sérieuse. L’Atletico a enregistré une légère perte de 1,78 million d’euros en 2019-2020, mais a vu son revenu attendu d’environ 100 millions d’euros, avec une baisse beaucoup plus importante attendue pour 2020-2021.

Manchester United fait partie des clubs qui ont été informés qu’Oblak accueillerait favorablement les approches d’Angleterre à la fin de la saison.

09h00 BST: Les finalistes de la Ligue des champions Chelsea et Manchester City sont devenus des prétendants à signer le Bayern Munich Robert Lewandowski Cet été, des sources ont déclaré à Stephan Uersfeld d’ESPN, l’attaquant indécis sur son avenir.

Lewandowski, 32 ans, a un contrat au Bayern jusqu’en 2023 et des sources ont déclaré à ESPN que les clubs intéressés devraient offrir 60 millions d’euros pour entamer des négociations sur un éventuel déménagement.

L’un des plus grands de tous les temps en Bundesliga, Lewandowski a inscrit 36 ​​buts en championnat en 31 matches cette saison et se rapproche du record de Gerd Muller de 40 en une saison, établi lors de la campagne 1971-72. L’international polonais est également sur 272 buts en Bundesliga au cours de sa carrière en Allemagne, pour le Borussia Dortmund et le Bayern, et aurait le record de Muller de 365 sur son radar s’il restait.

Lewandowski a déjà laissé entendre qu’il se retirerait du football après la fin de sa carrière au Bayern Munich, mais l’intérêt de la Premier League pourrait le tenter dans un dernier défi ailleurs.

Chelsea et City sont tous deux à la recherche d’un attaquant cet été, ont déclaré des sources à ESPN, Thomas Tuchel désireux d’améliorer ses options d’attaque après une première saison difficile pour Timo Werner. Pep Guardiola cherche à remplacer le sortant Sergio Aguero à Manchester City, jouant parfois sans un n ° 9 reconnu en attaque cette saison alors que son équipe semble prête à remporter le titre de champion.

PAPER GOSSIP (Par Luke Thrower)

– Attaquant du Brésil Neymar prolongera de quatre ans son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026, selon le quotidien sportif français L’Equipe a rapporté vendredi. Neymar, 29 ans, a rejoint le PSG en 2017 en provenance de Barcelone de la Liga pour un montant de transfert record de 222 millions d’euros. Neymar a déclaré qu’il voulait quitter le PSG en 2019 au milieu des informations selon lesquelles il souhaitait retourner à Barcelone, mais il est finalement resté avant que le club n’atteigne la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

– Ashley Young pourrait changer un Inter pour un autre, car Le soleil rapporte que le club de football de la Major League Inter Miami cherche à recruter le joueur de 35 ans cet été. L’ancien international anglais a également été lié à son ancienne équipe Watford dans la fenêtre à venir, car son contrat expirera après un peu plus d’un an au club. Young quitterait l’Inter Milan après avoir remporté le titre de Serie A avec les géants italiens pour la première fois en 11 ans.

– Leeds United pense pouvoir atteindre son objectif de transfert au milieu de terrain Rodrigo De Paul cet été pour moins que les frais annoncés par le joueur de 37 mm. Insider du football dit que le club du Yorkshire prévoit de négocier avec l’Udinese pour se rapprocher des frais de 30 millions de livres sterling, ce qui briserait le record de transfert du club de 27 millions de livres sterling. Le joueur de 26 ans était lié à l’équipe de Marcelo Bielsa l’été dernier, sa polyvalence au milieu de terrain étant présentée comme l’une des raisons du déménagement.

– Manchester United et West Ham United cherchent tous deux à recruter un défenseur Nikola Milenkovic cet été, selon Calciomercato. Le joueur de 23 ans n’a plus qu’un an sur son contrat, ce qui aurait pu contraindre la Fiorentina à laisser le joueur négocier cet été plutôt que de le laisser aller sur un libre à la fin de la saison prochaine.

– Aston Villa prépare une offre pour Burnley’s Dwight McNeil cet été, rapporte Insider du football. L’attaquant de 21 ans aurait attiré l’attention de Dean Smith, qui opte pour une formation avec l’utilisation de grands meneurs de jeu. Une offre d’ouverture de 15 millions de livres sterling est sur la table de Villa pour entamer les négociations et comprendre la position de Burnley sur le joueur sous contrat jusqu’en 2024.