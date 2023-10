Salah de Liverpool appelle à l’aide humanitaire pour atteindre Gaza

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a appelé mercredi à la fin des violences entre Israël et le Hamas, affirmant que l’aide humanitaire devait être immédiatement autorisée à entrer dans l’enclave palestinienne assiégée de Gaza.

Salah a publié un message vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux, faisant ses premiers commentaires sur la guerre en cours entre Israël et le Hamas après avoir été critiqué dans son Égypte natale pour avoir gardé le silence sur la question pendant plus d’une semaine.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 3 478 Palestiniens ont été tués et 12 065 blessés dans les frappes aériennes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, jour où le groupe militant palestinien Hamas a fait irruption dans les villes israéliennes, tuant plus de 1 400 personnes et prenant des centaines d’otages.

Le président américain Joe Biden s’est rendu en Israël dans le cadre d’une mission urgente visant à empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de dégénérer en un conflit régional plus large. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré plus tard mercredi qu’une aide humanitaire limitée serait autorisée à entrer à Gaza depuis l’Égypte à la suite d’une demande de Biden.

« Ce n’est pas toujours facile de parler dans des moments comme celui-ci, il y a eu trop de violence et trop de brutalités déchirantes… Toutes les vies sont sacrées et doivent être protégées », a déclaré Salah.

« Les massacres doivent cesser ; les familles sont déchirées. Ce qui est clair maintenant, c’est que l’aide humanitaire à Gaza doit être autorisée immédiatement. Les gens là-bas se trouvent dans des conditions terribles. »

De nombreux fans de football égyptiens ont critiqué Salah la semaine dernière, affirmant qu’il aurait dû prendre la défense des Palestiniens. Certains ont lancé une campagne en ligne pour ne plus le suivre sur les réseaux sociaux.

Les critiques adressées à l’homme de 31 ans se sont intensifiées lorsqu’une explosion dans un hôpital de Gaza a tué des centaines de Palestiniens mardi. Le Hamas et Israël ont échangé leurs responsabilités pour déterminer qui en était responsable.

« Les scènes à l’hôpital hier soir étaient horribles. Les habitants de Gaza ont besoin de toute urgence de nourriture, d’eau et de fournitures médicales », a ajouté Salah.

« J’appelle les dirigeants du monde à s’unir pour empêcher de nouveaux massacres d’âmes innocentes. L’humanité doit prévaloir. »

Des informations provenant de l’Associated Press et de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.