Les espoirs de Liverpool de se qualifier pour la Ligue des champions ont été entachés samedi après-midi lorsque l’équipe de Jurgen Klopp a fait match nul 1-1 avec Newcastle à Anfield en Premier League.

Les Reds ont pris un départ parfait lorsque Mohamed Salah a pivoté et a fracassé le ballon à l’intérieur du poteau le plus proche. Mais Newcastle a vivement réagi, avec Allan Saint-Maximin au cœur de plusieurs attaques dangereuses avant que Sean Longstaff ne rate une chance en or d’égaliser le score. Des occasions manquées par Salah, Diogo Jota et Sadio Mane ont laissé Klopp se demander comment Liverpool n’avait pas marqué plus que le seul but à la pause, et ils ont failli payer après l’effort de Joelinton a dû être égalé par Alisson juste avant l’heure.

Les Reds finiraient par regretter leurs occasions manquées lorsque Callum Wilson avait un but exclu pour le handball dans le temps d’arrêt avant que Joe Willock n’égalise avec l’un des derniers coups de pied du match.

Positifs

Alors que les chaussures de finition n’étaient pas présentes aujourd’hui, la création par hasard de Liverpool était excellente avec d’innombrables opportunités pour prolonger son avance. Roberto Firmino a donné l’une de ses meilleures performances de la saison, et dans une formation qui aurait pu fournir à Klopp un système incontournable lorsqu’il jouait contre des équipes avec une configuration défensive.

Négatifs

La défense de Liverpool n’était pas organisée, ce qui donnait trop d’opportunités à l’attaque de Newcastle. Les occasions manquées ont laissé le match sur le fil du rasoir et les Reds ont finalement été punis.

Note du manager sur 10

7 — La sélection de l’équipe de Klopp a été agressive et le manager allemand a eu la malchance de ne pas voir plus de dividendes payés car les Reds ont fréquemment travaillé le ballon dans des zones dangereuses. Le remplacement de James Milner a été bien chronométré, avec plus de contrôle requis à ce stade du match, et cela a contribué à limiter la capacité de contre-attaque de Newcastle. Le directeur n’aurait pas pu faire grand-chose de plus.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Alisson, 8 ans – Les meilleurs gardiens de but effectuent des arrêts lorsqu’ils sont appelés et les arrêts du gardien brésilien contre Sean Longstaff et Joelinton ont permis à Liverpool de rester en tête à des moments cruciaux du match. Alisson ne pouvait rien faire pour l’égalisation.

Salah a été superbe pour créer des occasions, mais Liverpool n’a finalement pas pu obtenir plus d’un but et cela s’est avéré coûteux contre Newcastle. John Powell / Liverpool FC via Getty Images

DF Trent Alexander-Arnold, 6 ans – Il n’est pas surprenant de voir une solide performance sur le ballon, mais le jeune défenseur a connu quelques moments défensifs où la concentration devait être meilleure.

DF Fabinho, 6 ans – Le joueur de 27 ans n’était pas à son meilleur aujourd’hui et ne semblait pas bien travailler avec les joueurs autour de lui. Les fans de Liverpool voudront voir Fabinho réintégrer le milieu de terrain dès que possible.

DF Ozan Kabak, 6 ans – L’arrière central en prêt s’est mis trop facilement dans le livre après un défi maladroit contre Allan Saint-Maximin à la neuvième minute, mais a fait preuve de maturité pour garder la tête froide pour le reste du match.

DF Andy Robertson, 6 ans – Liverpool a attaqué au milieu plus souvent que d’habitude, mais Robertson avait l’air dangereux dans les moments où il s’aventurait. Le capitaine écossais a presque doublé l’avance de l’équipe locale en frappant de justesse loin du but et a bien défendu tout au long.

MF Mohamed Salah, 7 – Une finition de classe mondiale de l’ailier égyptien a mis Liverpool en tête tôt mais Salah sera déçu de ne pas en avoir marqué un autre.

MF Thiago, 7 ans – L’ancien homme du Bayern Munich avait l’air à l’aise dans une formation 4-2-3-1 plus familière, faisant bien la transition des attaques offensives en enfilant des balles dans des espaces restreints pour les quatre premiers de Liverpool.

MF Georginio Wijnaldum, 6 ans – Le Néerlandais a gardé le ballon en marche alors que Liverpool faisait avancer le ballon, mais il aurait pu faire plus défensivement dans une bataille physique au milieu de terrain.

MF Sadio Mane, 6 ans – Une grosse chance avant la pause aurait dû être convertie car l’ailier sénégalais semblait pris dans deux esprits. Positivement, Mane a semblé pointu tout au long du match et est entré dans un certain nombre de bons domaines.

FW Roberto Firmino, 7 ans – L’attaquant de 29 ans a eu la malchance de ne pas décrocher une passe après avoir mis de manière exquise Mohamed Salah 1v1 contre le gardien de but en première mi-temps. Un mouvement intelligent a souvent trouvé le Brésilien avec le ballon dans des zones dangereuses avec Firmino à la recherche de sa meilleure forme pendant un certain temps dans un maillot de Liverpool.

FW Diogo Jota, 6 – L’attaquant portugais a été clinique cette saison mais Jota a gaspillé contre Newcastle avec un certain nombre d’occasions ratées. Remplacé par James Milner près de l’heure avec Klopp cherchant à contrôler le match.

Substituts

MF James Milner, 6 ans (remplacé Jota, 58 « ) – L’introduction de Milner a fourni plus de sécurité et, surtout, a empêché le ballon d’atteindre Allan Saint-Maximin.

MF Curtis Jones, N / R (remplacé Thiago, 77 « ) – Le diplômé de l’académie a fourni plus de hauteur au milieu du parc alors que Liverpool cherchait à voir le match.