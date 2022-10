Salah bat le record de la Ligue des champions

L’attaquant a réussi le tour du chapeau le plus rapide de la compétition alors que Liverpool a mis en déroute les Rangers

Mohamed Salah a battu le record du tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions alors que l’attaquant de Liverpool a joué le rôle principal dans la démolition 7-1 de son équipe contre les Glasgow Rangers mercredi soir.

L’Egyptien est sorti du banc à la 68e minute avec son équipe déjà 3-1 devant après que les Reds aient pris un départ chancelant dans une atmosphère intense à Ibrox.

Salah a frappé aux 75e, 80e et 81e minutes du match – tirant un triplé en seulement six minutes et 12 secondes.

La salve a été plus rapide que le précédent record du triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions, qui avait appartenu à l’ancien attaquant lyonnais Bafetimbi Gomis pour son triplé de huit minutes contre le Dinamo Zagreb en 2011.

Les prolifiques Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski ont tous deux réussi des tours du chapeau de 11 minutes en Ligue des champions – tout comme Raheem Sterling – bien qu’aucun n’ait été aussi rapide sur le tirage que l’Égyptien.

Les buts de Salah ont donné à Liverpool un coup de pouce bienvenu.

© Ian MacNicol / Getty Images



La déroute 7-1 de l’équipe de Liverpool de Jurgen Klopp a été un regain de confiance bien nécessaire après qu’un début de saison de Premier League peu impressionnant les a laissé languir au dixième rang du tableau.

Le club d’Anfield a également lancé de mauvais augure sa campagne du groupe A de la Ligue des champions avec une défaite 4-1 à Naples, mais a rebondi avec une victoire contre l’Ajax et des succès consécutifs contre les Rangers.

Après avoir pris du retard sur Scott Arfield à la 17e minute sur un Ibrox bruyant, Liverpool a riposté de manière spectaculaire avec un doublé de Roberto Firmino et des buts de Darwin Nunez et Harvey Elliott, ainsi que le record de Salah.

Le résultat laisse Liverpool en première position pour se qualifier du groupe car ils sont deuxièmes derrière Napoli avec neuf points en quatre matchs, tandis que l’Ajax suit en troisième position avec trois points tandis que les Rangers sont au plus bas sans un point de leurs quatre matches.

Les leaders du groupe, Napoli, ont réussi un quatre sur quatre parfait en battant l’Ajax 4-2 au Stadio Diego Armando Maradona mercredi soir, assurant un passage rapide aux huitièmes de finale.

Les Italiens ont consolidé leur statut d’équipe sans doute la plus excitante à surveiller sur le continent à l’heure actuelle, avec l’ancienne star du Rubin Kazan Khvicha Kvaratskhelia à nouveau remarquable en fournissant une passe décisive avant de marquer un penalty.

Ailleurs en Europe, les espoirs de Barcelone d’atteindre les huitièmes de finale ne tiennent qu’à un fil après avoir fait match nul 3-3 au Camp Nou avec l’Inter Milan dans le groupe C.

Les visiteurs semblaient sur la bonne voie pour les trois points lorsque Robin Gosens les menait 3-2 à la 89e minute, avant que le tueur à gages polonais Robert Lewandowski ne sauve le Barça avec un but deux minutes après le temps additionnel – son deuxième du match.

Lewandowski a sauvé le Barça mais leurs espoirs de qualification sont en jeu.

© David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images



Les géants allemands du Bayern Munich ont assuré leur place dans les huitièmes de finale avec une victoire 4-2 à l’extérieur au Viktoria Plzen en République tchèque – faisant du Bayern la première équipe à remporter 11 matches de phase de groupes de la Ligue des champions d’affilée.

Les hommes de Julian Nagelsmann sont en tête du Groupe C avec 12 points, avec l’Inter à cinq points et l’équipe de Xavi à Barcelone avec quatre points en quatre matches. Plzen reste inutile et en bas de la pile.

Avec la visite du Bayern au Camp Nou et un voyage à Plzen à venir, le Barça envisage une chute dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa pour la deuxième saison consécutive, s’il termine troisième du groupe.

Mercredi soir également, l’équipe de Tottenham Hotspur d’Antonio Conte a remporté une victoire 3-2 sur les visiteurs allemands de l’Eintracht Francfort à Londres dans le groupe D, tandis que Marseille a remporté une victoire 2-0 à l’extérieur au Sporting Lisbonne.

Ces résultats laissent le groupe semble serré, avec les Spurs en tête avec sept points, suivis du Sporting et de Marseille tous les deux avec six, et de l’Eintracht à quatre points.

LIRE LA SUITE: La superstar du PSG “désespérée de quitter le club” – Marca

Dans le groupe B, le Club de Bruges a continué de surprendre en tenant l’Atletico Madrid en échec 0-0 en Espagne, ce qui signifie que les Belges se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois de leur histoire.

Porto a battu le Bayer Leverkusen 3-0 en Allemagne dans le même groupe, laissant une bataille serrée pour la deuxième place de qualification. Bruges est invaincu et compte 10 points en quatre matchs, tandis que Porto est deuxième avec six points, l’Atletico troisième avec quatre et Leverkusen en bas avec trois.