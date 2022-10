Salah bat Haaland alors que Liverpool met fin à la séquence de victoires de Man City

LIVERPOOL, Angleterre — Liverpool a battu Manchester City 1-0 dimanche, un résultat qui était peut-être plus remarquable pour qui a marqué que pour qui n’a pas marqué. La domination totale de Man City et d’Erling Haaland s’est finalement arrêtée, du moins pour le moment, et ce sont Mohamed Salah et Liverpool qui l’ont fait.

Mark Ogden d’ESPN a une réaction et une analyse d’Anfield.

Réaction rapide

1. La séquence de buts de Haaland se termine à la fin de la course sans défaite de City, gracieuseté de Salah

Mohamed Salah a remporté la bataille des attaquants à Anfield, marquant un vainqueur en seconde période lors d’une victoire 1-0 contre Manchester City un jour où l’incroyable séquence de buts d’Erling Haaland a pris fin.

Salah – qui a réussi le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions lors d’une série de buts de six minutes contre les Rangers mercredi – a sauté sur une erreur de Joao Cancelo avant de courir sans faute et de battre le gardien Ederson à la 76e minute d’un affrontement tumultueux contre les champions en titre qui se sont terminés avec le manager de Liverpool expulsé par l’arbitre Anthony Taylor.

Le but de Salah a assuré une victoire cruciale à l’équipe de Klopp qui reste à 10 points de City et à 14 du leader de la Premier League, Arsenal. Le résultat met également fin au début de saison invaincu de City, privant l’équipe de Pep Guardiola de la possibilité d’imiter les Invincibles d’Arsenal en 2004 en traversant une saison sans défaite.

Dans la tradition récente des rencontres entre ces deux équipes, les deux équipes ont créé des chances de gagner un match à rythme élevé qui a suggéré que Liverpool, malgré son début de saison lent, reste une équipe de classe mondiale capable de remporter des honneurs majeurs.

Les blessures d’un certain nombre de joueurs clés avaient affaibli Liverpool, mais après avoir résisté à la forte pression de City en première mi-temps et à un but refusé de Phil Foden à la 53e minute, ils ont pris les devants lorsque Salah a marqué son 11e but en 15 matchs cette saison.

L’Égyptien a encore neuf buts derrière Haaland, qui a ses 20 pour City cette saison, mais Salah livre dans les grands matchs quand cela compte le plus et il l’a fait à nouveau pour donner un nouveau souffle à la saison de Liverpool.

2. Gomez brille alors que Liverpool neutralise Haaland

Joe Gomez a enduré une saison difficile à Liverpool, avec un affichage lamentable le mois dernier lors de la défaite 4-1 en Ligue des champions à Naples qui s’est avéré être le nadir – mais l’international anglais a été exceptionnel aux côtés de Virgil van Dijk dans un arrière-quatre improvisé qui a annulé Haaland.

Affronter Haaland est un défi pour tout défenseur, mais le joueur de 25 ans a dû surmonter des blessures et des problèmes de forme ces derniers mois, il n’était donc dans l’équipe qu’à cause des blessures de Joel Matip et Ibrahima Konate.

Mais entre lui et Van Dijk, Gomez a fermé Haaland et a laissé l’attaquant en forme avec son premier match sans but depuis qu’il a affronté Bournemouth il y a deux semaines – une série de dix matchs toutes compétitions confondues.

Et bien que Haaland se soit rapproché avec deux bonnes têtes, il n’a jamais menacé de détruire Liverpool comme il l’a fait avec d’autres adversaires cette saison.

Gomez a du rythme, de la force, du sang-froid et une capacité à lire le jeu et son calme a brillé dans un arrière-quatre qui s’est appuyé sur l’ancien milieu de terrain de City James Milner pour combler l’écart à l’arrière droit causé par le manque de forme physique de Trent Alexander-Arnold.

Et avec les blessures qui commencent à augmenter pour l’Angleterre avant la Coupe du monde le mois prochain, Gomez pourrait encore faire une entrée tardive dans l’équipe de Gareth Southgate s’il peut maintenir son retour en forme.

3. Anfield récupère Guardiola

Il y a quelque chose à propos d’Anfield qui fait ressortir un côté différent de Pep Guardiola et nous l’avons revu lors de la rencontre à indice d’octane élevé de dimanche avec Liverpool.

Qu’il s’agisse de l’atmosphère d’Anfield, de l’aire de jeu inhabituellement étroite ou du fait que l’équipe de Jurgen Klopp a été une menace constante pour son équipe au cours des cinq dernières années, le manager de City se laisse secouer plus que dans tout autre stade.

Après avoir vu un but de Phil Foden en seconde période refusé à la suite d’un contrôle VAR qui a pénalisé une faute de Haaland sur Fabinho, Guardiola était incandescent, malgré la bonne décision finalement prise par l’arbitre Anthony Taylor.

La réaction de Guardiola au but, même vérifié, était un peu pétulante, comme si c’était une injustice qu’il soit vérifié, mais lorsque le but a été exclu, l’ancien entraîneur de Barcelone s’est alors tourné vers la tribune principale et a commencé à aiguillonner le Liverpool. fans en les exhortant à faire plus de bruit.

C’était le genre de réponse que l’on attendrait de Jose Mourinho plutôt que de Guardiola, mais ce n’est pas la première fois qu’il laisse l’atmosphère d’Anfield prendre le dessus sur lui.

La seule victoire de Guardiola à Liverpool depuis sa prise en charge à City en 2016 est survenue en février 2021, lorsque son équipe a gagné 4-1.

Mais c’était pendant la saison de verrouillage du COVID-19, lorsque les stades étaient vides. Alors Guardiola attend toujours sa première victoire devant les fans à Anfield, et ça se voit.

Notes des joueurs

LIVERPOOL : Alisson 8, Milner 7, Gomez 8, Van Dijk 7, Robertson 7 ; Fabinho 7, Thiago 7, Elliott 7 ; Jota 6, Firmino 6, Salah 7.

SOUS : Nunez 6, Henderson 6, Carvalho 6, Tsimikas 6.

VILLE D’HOMME : Ederson 7; Cancelo 6, Dias 6, Akanji 7, Ake 7; De Bruyne 7, Rodri 7, Gundogan 6 ; Bernardo Silva 6, Haaland 6, Foden7.

SOUS : Álvarez 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Alisson Becker, Liverpool

Le gardien de but a remporté sa bataille personnelle avec Erling Haaland, gardant l’attaquant de la ville frustré par un certain nombre d’arrêts clés. Une feuille blanche contre Haaland est une rareté pour tout gardien cette saison.

Le pire : Joao Cancelo, Manchester City

Un appel difficile un jour où les deux équipes ont joué un classique à Anfield, mais Cancelo a commis l’erreur décisive qui a coûté le match à son équipe.

Faits saillants et moments marquants

Manchester City pensait avoir pris les devants à la 54e minute grâce à un but de Foden, mais un examen VAR a déterminé que Haaland avait commis une faute avant le but.

Guardiola était furieux, mais vous pouvez voir les images par vous-même :

Le but de Manchester City a été refusé après qu’il ait été déterminé qu’Erling Haaland avait commis une faute sur Fabinho. 📺 @USA_Network et @Telemundo #LIVMCI pic.twitter.com/cPyBM7UZxD – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 16 octobre 2022

Liverpool a finalement trouvé son avance à la 75e minute lorsque le gardien Alisson a lancé le ballon vers le haut pour que Salah puisse courir dessus. Salah a terminé avec une puce pour battre le gardien de Man City Ederson 1v1.

Mais qu’en est-il de cette aide au gardien de but, hein?

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Salah a mis fin à sa sécheresse sans but de cinq matchs en Premier League. Liverpool a une fiche de 73-5-16 (pourcentage de victoires de 0,862) dans les matchs de Premier League lorsque Salah marque au moins un but.

Ce match marquait la cinquième fois que Man City avait un but annulé par VAR au cours des deux dernières saisons de Premier League, à égalité avec West Ham et Arsenal pour la plupart de ces cas.

Suivant

Liverpool : Les Reds ont un revirement rapide alors qu’ils accueillent West Ham United en action de Premier League le mercredi 19 octobre à 14h30. Puis ils prennent la route pour affronter Nottingham Forest en match de championnat le samedi 22 octobre à 7h30. ET.

Manchester City: Les Citizens accueillent Brighton & Hove Albion le week-end prochain en action de Premier League le samedi 22 octobre à 10 h HE. Ensuite, ils se dirigeront vers l’Allemagne où ils affronteront le Borussia Dortmund en UEFA Champions League le mardi 25 octobre à 15 heures.