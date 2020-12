Le règne de Sam Allardyce en tant que patron de West Bromwich Albion a commencé avec un gros point à Anfield alors que Semi Ajayi dirigeait un égaliseur tardif pour arracher un improbable match nul 1-1 pour les Baggies.

Les Reds ont complètement dominé les 45 premières minutes et semblaient prêts à prolonger leur avance au sommet à cinq points lorsque Sadio Mane a repoussé le centre de Joel Matip en 12 minutes.

Mais malgré le contrôle du jeu et la possession de 72%, les hôtes n’ont pas réussi à mettre le jeu hors de portée. En fin de compte, ils ont été punis pour leur manque d’efficacité devant le but, alors qu’Ajayi est monté le plus haut pour diriger le niveleur au-delà d’Alisson.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– FC 100: Combien de stars de Liverpool ont fait le classement 2020?

Positifs

Vous pourriez être pardonné de commencer à penser que Liverpool ne perdra plus jamais un match de Premier League à Anfield alors que les Reds ont terminé une troisième année civile sans défaite à domicile et ont prolongé leur avance en tête à trois points.

2 Liés

Négatifs

Klopp aura été déçu que son équipe ne mène que par un seul but à la pause malgré une possession de 84%, et ils ont payé le prix pour ne pas avoir mis les visiteurs à l’épée alors qu’Ajayi dirigeait l’égalisation via les deux postes.

Note du manager sur 10

5 – C’est la saison des dons et l’Allemand a reçu un carton jaune pour une réaction un peu trop zélée à un coup franc accordé contre son équipe. S’il était en colère alors, ce n’est probablement rien comparé à ce qu’il ressentait lorsque West Brom égalisait.





Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Alisson, 6 ans – Le Brésilien n’avait pas grand-chose à faire pour les gros sorts, mais est resté sur ses gardes et a produit un gros arrêt pour refuser Karlan Grant qui avait éclaté loin de Rhys Williams. Malgré cela, le gardien en difficulté a été battu par l’imposante tête d’Ajayi.

DF Trent Alexander-Arnold, 7 ans – Après une ouverture silencieuse de 10 minutes, l’arrière droit a commencé à passer à travers les vitesses et a semé le chaos dans la surface de réparation des visiteurs avec quelques livraisons dangereuses.

DF Joel Matip, 7 ans – A montré le niveau d’autorité que son manager recherchait depuis le début, se campant sur la ligne médiane. Il s’est également aidé pour une aide rare, choisissant Mane qui ne s’est pas trompé de près.

DF MF Fabinho 6 – Le milieu de terrain de métier s’est avéré plus que capable au milieu de terrain. Comme Matip, il a poussé haut et a écrit les visiteurs dans leur propre moitié, mais il a tiré confortablement au-dessus du bar juste à l’extérieur de la boîte.

DF Andrew Robertson, 7 ans – Deux fois ont franchi la ligne arrière de visite lors des premiers échanges avec quelques croix basses périlleuses échappant d’une manière ou d’une autre à tout le monde au poste arrière.

MF Jordan Henderson, 7 ans – Liverpool semble juste beaucoup plus détendu avec lui sur le côté. Le skipper a dicté le jeu depuis le milieu et s’est presque aidé à marquer un deuxième but en autant de matchs avec un effort de curling juste après la reprise.

MF Georginio Wijnaldum, 5 ans – Il s’est retrouvé à devoir faire un peu de défense lorsqu’il a bloqué l’effort de Romaine Sawyers, bien que le drapeau ait quand même augmenté. Sinon, une performance discrète de l’international néerlandais.

Après un démarrage rapide, Mo Salah et Liverpool ont été frustrés par une défense compacte de West Brom. CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP via Getty Images)

MF Curtis Jones, 6 ans – Le joueur de 19 ans a impressionné la saison et il semble avoir la capacité de glisser au milieu de terrain et de trouver une passe. Il a produit une autre démonstration assurée contre une équipe visiteuse qui était heureuse d’essayer d’absorber la pression.

FW Mohamed Salah, 6 ans – Le talisman de Liverpool était injouable à Fulham et est entré dans celui-ci en poursuivant son 10e but en seulement 13 matchs. Il manquait de sa cruauté habituelle dans les sorts, échouant d’abord à se connecter avec le centre de Robertson avant de se diriger d’un coin.

FW Roberto Firmino, 7 ans – Firmino a de nouveau tiré ces derniers temps avec trois buts lors de ses deux matchs précédents. Il s’est également rapproché désespérément d’un autre avec une tête à la baisse qui a attiré un excellent arrêt de Sam Johnstone et a montré son flair habituel dans un jeu de liaison ordonné.

FW Sadio Mane, 7 ans – Il a fallu moins de 12 minutes à l’attaquant pour ouvrir le score, tirant soigneusement le ballon de Matip vers l’avant avant de passer devant l’impuissant Johnstone. Presque doublé son décompte quand il dirigea la croix de Henderson de très près.

Substitutions

DF Rhys Williams, 5 ans – Remplacé Matip à la 59e minute, mais il n’a pas pu égaler le rythme de Grant qui a couru sur un ballon au-dessus du sommet seulement pour être refusé par Alisson. Plus tard, a concédé le corner qui a conduit à l’égalisation de West Brom.

MF Alex Oxlade-Chamberlain, N / R – « The Ox » a remplacé Curtis Jones et n’a pas perdu de temps à s’impliquer dans l’action, mais le milieu de terrain tordu et retourné n’a pas pu trouver la cible.

FW Divock Origi, N / R – Remplacement de Firmino quelques secondes seulement après que l’attaquant soit venu si près de restaurer l’avance des Reds mais n’a pas vraiment eu le temps de faire un impact.