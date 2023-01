Salah 4/10, mauvais milieu de terrain lors de la défaite de Brighton

Liverpool a été surclassé en Premier League samedi après-midi après avoir subi une défaite 3-0 contre Brighton au stade Amex.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Une première mi-temps torride pour les Reds les a vus deuxièmes sur le terrain, avec l’international japonais Kaoru Mitoma au cœur d’un certain nombre de moments brillants pour l’équipe locale.

La pause à la mi-temps n’aurait pas pu arriver assez tôt pour Liverpool, mais il n’a fallu que deux minutes à partir du redémarrage avant qu’ils ne se retrouvent derrière lorsque Solly March a marqué une finition facile de la passe de Mitoma. Les choses ont empiré lorsque March a produit une excellente frappe six minutes plus tard pour doubler l’avance.

La frustration de Jurgen Klopp a été illustrée par son quadruple remplacement à la 69e minute, bien que cela n’ait pas fait grand-chose pour renverser ce qui était l’un des pires affichages de son équipe cette saison, alors qu’il regardait Danny Welbeck ajouter la touche finale à un mouvement qui a commencé à partir d’une remise en jeu. pour faire 3-0.

Points positifs

Une performance positive d’Ibrahima Konate montre que Liverpool semble être en sécurité à l’arrière central malgré l’absence de Virgil van Dijk, et cela sera vital si les luttes au milieu de terrain se poursuivent.

Négatifs

Ce fut l’une des pires performances de Liverpool de la saison. Les Reds semblaient décousus et presque comme s’ils n’avaient jamais joué ensemble auparavant. Des signes inquiétants du point de vue de Liverpool.

Note du manager sur 10

5 – Klopp aurait pu améliorer sa sélection au milieu de terrain en incluant Naby Keita, mais on ne sait pas ce qu’il aurait pu faire pour changer le jeu avec quatre attaquants de la première équipe blessés. Un quadruple remplacement en seconde période a résumé ses pensées avant un long voyage de retour dans le nord-ouest.

Le milieu de terrain de Liverpool était médiocre et Mohamed Salah était anonyme en seconde période. Mike Hewitt/Getty Images

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Alisson, 5 ans – L’international brésilien a effectué les arrêts qu’il était censé faire, mais dans l’ensemble, il a fait face à trop de pression au milieu d’une mauvaise performance à Liverpool.

DF Andy Robertson, 5 – Peu d’attaques de Brighton se sont développées sur son flanc, mais Robertson était également silencieux en termes de rendement offensif.

DF Ibrahima Konaté, 7 – L’international français a cherché à faire face à de nombreuses attaques qui se sont présentées à lui, faisant souvent des défis clés pour soulager la pression de son côté. Liverpool est le meilleur d’un mauvais groupe.

DF Joël Matip, 6 — Bien défendu contre les vagues de pression du côté local. Impressionné en aidant Trent Trent Alexander-Arnold avec la menace de Mitoma, bien qu’il aurait pu être meilleur pour le premier but de Brighton.

DF Trent Alexander-Arnold, 6 ans – Une bataille difficile contre Mitoma a vu une performance mitigée de l’arrière droit. Il était parfois lent à suivre les courses derrière, mais a bien défendu dans des situations isolées. Il a également fourni les seuls signes de vie dans l’attaque de Liverpool avec des centres dangereux dans la surface.

MF Fabinho, 4 — Absent trop souvent dans les zones où son équipe avait besoin de lui. Il n’était pas clair quel avantage il ajoutait au côté.

MF Thiago 5 – A fait un certain nombre de jeux défensifs positifs mais n’a pas pu influencer le jeu pour ajouter une sorte de contrôle, et c’est ce dont Liverpool avait le plus besoin dans un match où ils étaient complètement dominés au centre du terrain.

MF Jordan Henderson, 4 — Insouciant au dépassement et lent à réagir au danger. Il a été averti pour une faute sur Moises Caicedo en première mi-temps et a finalement été remplacé.

Attaquant Alex Oxlade-Chamberlain, 5 – A essayé de faire avancer son équipe dans la bonne direction en portant le ballon vers l’avant, mais une tête médiocre qui a été facilement traitée par Brighton en seconde période a résumé la démonstration offensive de Liverpool.

FW Cody Gakpo, 4 – Liverpool a eu du mal à mettre Gakpo sur le ballon lors de ses débuts en Premier League et ce fut une performance décevante.

FW Mohamed Salah, 4 – Salah a été rapidement évincé par Brighton sans grand signe de soutien de son milieu de terrain. Anonyme en seconde période.

Substituts

Défenseur Joe Gomez, 6 – Tous les quatre ont effectué un quadruple remplacement à la 69e minute mais n’ont pas pu changer le match.

MF Naby Keïta, 6 – A aidé à améliorer la presse de Liverpool, mais n’a pas pu faire de différence dans l’ensemble.

MF Harvey Elliott, 6 – A travaillé sans relâche jusqu’au coup de sifflet final malgré le fait que le match était hors de portée de Liverpool.

FW Ben Doak, 6 ans – Un match difficile à aborder. L’adolescent a essayé de faire bouger les choses lorsqu’il en avait la possession, mais n’a pas eu d’impact.