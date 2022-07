Salades caniculaires – The New York Times

Il est arrivé juste à temps pour une grande vague de chaleur : un grand projet consacré aux salades simples, avec 20 recettes du New York Times Cooking qui capturent tout ce qui est frais, parfumé et vibrant en été. C’est ce que vous préparez pour le dîner lorsque vous ne pouvez pas imaginer allumer le four et que vous l’associez à une boisson glacée.

Vous verrez ci-dessous quelques-unes des recettes de salades de Geneviève Ko, l’extraordinaire rédactrice et rédactrice qui dirige notre vaste opération de développement de recettes et qui a dirigé cette extravagance de salade avec une autre de nos rédactrices, Cathy Lo. Geneviève a un sens aigu de l’alliance des saveurs et des textures, éléments indispensables à toute bonne cuisine mais particulièrement indispensables aux bonnes salades.