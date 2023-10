Salaar vs Dunki : Shah Rukh Khan et les fans de Prabhas se lancent dans une violente bagarre en ligne après que l’actrice populaire du sud de l’Inde ait choisi le film de Prashanth Neel

Salaar mettant en vedette Prabhas et Shah Rukh Khan nouveau film vedette Dunky sont les deux plus grands films qui clôtureront 2023 en beauté. Les nouveaux films à venir vont également s’affronter au box-office, ce qui a laissé les fans dans le vertige. Ils sont déjà en compétition et partagent leurs réflexions sur qui remportera ce choc au box-office. Les fans de Shah Rukh Khan et de Prabhas défendent naturellement leurs favoris. Mais leur combat s’est maintenant intensifié après qu’une actrice populaire du sud de l’Inde ait choisi Prabhas comme protagoniste du nouveau film de SRK.

L’actrice populaire du sud de l’Inde choisit Prabhas plutôt que Shah Rukh Khan

Malavika Mohanan connue pour des films tels que Au-delà des nuages, Maaran pour n’en nommer que quelques-uns, j’ai récemment mené une session Ask sur X. Un de ses fans lui a demandé de choisir entre Salaar et Dunky. Sa réponse a maintenant semé le chaos entre Shah Rukh Khan et les fans de Prabhas. Alors que Malavika exprime son enthousiasme pour les deux films, mais si elle en avait l’occasion, elle choisirait Salaar. Le Maître l’actrice a fait l’éloge du Salaar taquin. Non seulement le teaser, elle a également fait l’éloge de Prabhas et Prithviraj Sukumaran en disant qu’ils avaient tous les deux l’air trop cool.

Découvrez le post X de Malavika Mohanan qui devient viral dans l’actualité du divertissement ici :

Les fans de Prabhas et Shah Rukh Khan se lancent dans une vilaine bagarre en ligne

Depuis que les créateurs de Salaar a annoncé la date de sortie du nouveau film vedette de Prabhas, il y a eu une hostilité en ligne entre les fans de SRK et Prabhas. Les fandoms se battent tous les jours, essayant d’assurer leur domination en se vantant de la popularité des deux stars. Alors que les fans de Prabhas pensent que Salaar régnera, les fans de Shah Rukh Khan pensent que SRK dominera encore une fois, tout comme Jawan et Pathaan, ses deux blockbusters. Le combat est devenu moche, les fans se faisant des remarques. Découvrez leurs réactions ici :

AVANT la loterie BAHUBALI Parbhos : 16 films collectent 357cr SRK : 1 film #Dilwale collecter ????? APRÈS la loterie BAHUBALI Parbhos : les 3 derniers films collectent 920cr SRK : Les 2 derniers films sont collectés ?????? Maintenant #Dunki est prêt à détruire #Salaar & #Prabhas transporteurpic.twitter.com/jhLy5rAJk7 ???? (@Azad_jawan) 4 octobre 2023

Raj Kumar Hirani à Prashanth Neel et Shah Rukh Khan à Prabhas le 22 décembre.#Dunki Contre #Salaarpic.twitter.com/6ubvaVQicP ?Sourav Srkian Das? (@SrkianDas04) 4 octobre 2023

Au cours des dernières 24 heures, les intérêts pour Book My Show ont augmenté pour…#Dunki 2 100#Salaar 1 400 (@SRKsCombatant) 4 octobre 2023

Hakla #SRK Les ânes ne sont pas autorisés dans Jurassic Park Parce que dans ce parc, il y a A. ??#Prabhas #Salaar >>> #Dunki pic.twitter.com/mX2GJtEzhn Des LP ? (@Lord_Prabhas) 4 octobre 2023

Les ânes ne sont pas autorisés dans Jurassic Park Parce que dans ce parc, il y a A. ??#Prabhas #Salaar #Dunki pic.twitter.com/eVgi0NFeEB yaswanth_PRABHAS* *?? (@yashprabhas123) 4 octobre 2023

L’équipe Salaar est stupide, ils pensent pouvoir survivre #Dunki mais ils n’ont aucune idée à quel point ils sont plus forts #SRK ? tout de suite & #ShahRukhKhan ? et Hirani monsieur va briser #Salaar le 22 décembre 23 sahed mahmud (@mahmud_sah76554) 4 octobre 2023

Peu importe ce que vous faites, peu importe la taille de la main du réalisateur, #ShahRukhKhanc’est #Dunki ne pourra pas résister à #Prabhasc’est #Salaar film. Mais je ne dis pas que le film sera mauvais, mais ce n’est pas son rôle d’affronter le roi du cinéma indien. #Prabhas? pic.twitter.com/ZD06acKYsv Ciné Hubb (@Its_CineHubb) 4 octobre 2023

Les ânes ne sont pas autorisés dans Jurassic Park Parce que dans ce parc, il y a A. ??#Prabhas #Salaar #Dunki (Âne) pic.twitter.com/TJdFAND334 Fan de Tha7a (@ExposeThalaFan) 4 octobre 2023

Salaar détails du film

Auparavant, le réalisateur Prashanth Neel devait sortir le 28 septembre mais a été retardé. Bientôt, des spéculations ont surgi sur le fait que les créateurs de Salaar prévoyaient de sortir le nouveau film aux alentours de Noël. Hombale Films a confirmé le choc en annonçant la date de sortie au 22 décembre, la même que celle de Dunki de Shah Rukh Khan. Salaar met également en vedette Shruti Haasan, Jagapathi Babu, Tinnu Anand, Sriya Reddy aux côtés de Prabhas et Prithviraj Sukumaran. Il s’agirait d’un film en deux parties, tout comme KGF. Salaar Partie 1 : Cessez-le-feu étant le premier.

Regardez cette vidéo sur SRK vs Prabhas ici :

Dunky détails du film

Rajkumar Hirani revient au cinéma avec Dunky après Sanju. Le film est présenté comme une comédie dramatique sociale. qui met également en vedette Taapsee Pannu, Dia Mirza et Boman Irani pour n’en nommer que quelques-uns. Lors de la fête du succès de JawanShah Rukh a confirmé Dunkyla libération.