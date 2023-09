Salaar Vs Dunki : la vraie raison derrière Prabhas et le choc des films de Shah Rukh Khan révélés et c’est totalement INATTENDU !

Salaar contre Dunki est le choc qui est le sujet de discussion le plus brûlant sur les réseaux sociaux. Le film d’action de Prabhas et Prashanth Neel reprendra le film émotionnel de Shah Rukh Khan et Rajkumar Hirani avec beaucoup de comédie. Les experts commerciaux estiment que ce conflit n’est pas bon pour l’industrie cinématographique. Ils estiment que les deux films perdront des ventes de 30 pour cent si cela se produit. Salaar et Dunki ont tous deux un immense potentiel pour faire de bonnes affaires. Shah Rukh Khan a déclaré qu’il était confirmé que Dunki sortirait le 22 décembre 2023. En fait, ils ont de grands projets pour la sortie du film à l’étranger. Taapsee Pannu et Vicky Kaushal font également partie de Dunki.

Le cerveau derrière le choc Salaar contre Dunki

Il semble que la véritable raison de ce conflit ne soit pas liée au battage médiatique ou au profit des fêtes de fin d’année. Selon Film Information, le grand patron de Hombale Films, Vijay Kiragandur a un prêtre et astrologue qui le conseille sur les événements importants comme les sorties. C’est lui qui lui a dit de sortir le film en décembre 2023. Le site Internet disait qu’il y avait une phase propice même en janvier 2024 mais l’astrologue a estimé que celle-ci était plus efficace. En Inde, l’importance de Shubh Mahurat ne peut jamais être sous-estimée.

Salaar, une entreprise à gros budget par rapport à Dunki

Hombale Films a investi près de Rs 350 crores pour la réalisation de Salaar. Prabhas a un peu peu de chance avec Radhe Shyam et Adipurush au box-office. Aujourd’hui, les créateurs ont ajouté une scène supplémentaire au point culminant, ce qui l’a élevé à un autre niveau. Le Dunki de Rajkumar Hirani est réalisé avec un budget plus modeste. Shah Rukh Khan a déjà donné deux hits à Rs 1 000 crore en 2023. Les exposants souhaitaient depuis longtemps connaître la date de sortie exacte de Salaar.

Le film Prabhas met également en vedette Shruti Haasan, Prithviraj Sukumaran, Jagapathi Babu, Easwari Rao et d’autres.