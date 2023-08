Salaar Vs Adipurush : les fans de Prabhas s’attendent à un ÉNORME rétablissement après sa période de maigreur, journée d’ouverture mondiale bien avant le film de Pathaan et Om Raut

Jawan, Salaar et Leo pourraient faire de 2023 l’année de gloire du cinéma indien. Si l’on en croit les experts des médias sociaux, Salaar est prêt pour une ouverture historique. Après Baahubali, Prabhas a consolidé sa place de grande star pan-indienne. Salaar a déjà franchi la barre du demi-million au box-office américain. Il reste encore plus de 30 jours avant la première officielle américaine du film. Les fans de Prabhas réservent des places dans de nombreuses villes pour le premier jour de Salaar. L’excitation est énorme puisque Salaar est réalisé par le hitmaker de KGF Prashanth Neel. On dit que le scénario des deux films est très similaire.

Salaar : estimation du jour d’ouverture de Rs 200 crores dans le monde

Eh bien, cela semble très ambitieux mais ne semble pas impossible. Salaar envisage apparemment Rs 70 crores et plus uniquement dans les États parlant Telugu. Bien qu’il ait chuté après une première guerre éclair, Adipurush a gagné Rs 133 crores dans le monde le jour de l’ouverture. Et ce malgré de nombreuses critiques sur la qualité des effets visuels, le couple Prabhas-Kriti Sanon, etc. Les fans prédisent que Salaar ouvrira à près de Rs 200 crores dans le monde le jour de l’ouverture.

#Salaar vise 75 crores + jour 1 à l’étranger et .. Jour 1 de la WW attendu ? États Telugu – 75 cr ? Karnataka – 20 cr ? TN/KL – 10 cr ? Outre-mer – 75 cr ? Ceinture hindi – 40 cr Total – 220 cr attendus…#Prabhas ? #SalaarOnSep28th #SalaarTakeOverUSA #SalaarTrailer pic.twitter.com/hlCoRecv7c Centre Tolly (@tolly_hub) 25 août 2023

Ce n’est pas tout. Les fans disent même que l’industrie cinématographique indienne peut gagner entre 2 000 et 2 500 crores de roupies au box-office au cours du second semestre 2023 si Jawan, Salaar et Leo cliquent selon les estimations. L’acteur de Shah Rukh Khan, Pathaan, a réalisé un total de Rs 106 crores au box-office mondial dès le premier jour. Il a rapporté Rs 36 crores à l’étranger, ce qui était un record pour Bollywood. Le geôlier de Rajinikanth a gagné Rs 72 crores le premier jour, combiné au pays et à l’étranger.

Salaar : Prabhas filme une tempête au box-office américain

Salaar de Prabhas semble prêt pour une ouverture gigantesque au box-office américain. Le film a déjà dépassé le demi-million alors qu’il reste un mois pour sa sortie. Tout est prêt à franchir bientôt les 200 000. Il a déjà gagné deux crores de roupies lorsqu’il reste 34 jours pour la sortie effective. La bande-annonce devrait sortir dans quelques jours. L’équipe de Salaar organisera un événement à Mumbai et Bangalore.