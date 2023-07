Salaar Teaser : les internautes comparent Prabhas, le film de Prashanth Neel avec KGF ; disons que ça aurait été parfait comme KGF 3

Salaar Teaser Review: Le teaser de Salaar de Prabhas et Prashanth Neel a pris Internet par le feu. La vidéo d’une minute 45 secondes présente l’acteur comme l’homme le plus violent et donne un petit aperçu de lui sans dévoiler son visage. Alors que quelques fans ont qualifié le teaser de « blockbuster », certains sont vraiment « déçus ». Le public a adoré le teaser et s’est également assuré de saisir chaque petit détail sur Prabhas. La présence à l’écran de l’acteur et ses séquences d’action sont saluées. On dit que le film est connecté à KGF et fait partie de l’univers cinématographique de Prashanth Neel.