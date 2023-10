Bigg Boss saison 17 devient de plus en plus intense chaque jour qui passe. On voit les concurrents se livrer à des combats physiques et à des disputes chaque jour. Le spectacle a gardé le public accro et les concurrents font de leur mieux pour divertir tout le monde. Abhishek Kumar et Isha Malviya, qui étaient auparavant en couple, ont participé à l’émission de téléréalité de Salman Khan. On voit souvent les deux se battre et se disputer à l’intérieur de la maison.

Abhishek qui est toujours amoureux d’Isha veut l’épouser, mais d’un autre côté, elle veut être amie avec lui. Les deux étaient follement amoureux l’un de l’autre mais se sont séparés pour des raisons personnelles. Leurs retombées ont fait la une des journaux peu de temps après que les deux hommes ont participé à l’émission et se sont battus devant l’animateur Salman Khan. Isha et Abhishek se sont accusés mutuellement et ont fait de graves allégations qui ont choqué Salman et d’autres.

Selon un rapport des médias, le petit ami actuel d’Isha, Samarth Jurel, est prêt à entrer dans Bigg Boss 17. Eh bien, il sera intéressant de voir un changement de dynamique après l’entrée de Samarth dans la série. Ni Isha ni Samarth n’ont parlé de leur relation.

La relation amour-haine entre Isha et Abhishek a laissé le public à la fois choqué et confus. Dans le récent épisode de Bigg Boss 17, Abhishek a tenu la main d’Isha de manière agressive après avoir passé du temps avec Munawar Faruqui. Abhishek a révélé qu’il est possessif envers Isha et ne peut pas la voir heureuse avec quelqu’un d’autre. Isha lui a même demandé de ne pas se comporter de cette manière.

Bigg Boss a également réprimandé Isha pour avoir parlé avec Abhishek malgré ses ordres de rester loin de lui. La alchimie entre Isha et Abhishek a changé après l’entrée de Samarth dans la série ?