Salaar Star Cast Fee : De Prabhas à Shruti Haasan, voici combien les acteurs ont facturé pour leurs rôles [Watch Video]

Salaar est un film à venir qui a généré beaucoup de buzz et d’enthousiasme parmi les fans. Avec Prabhas et Shruti Haasan dans les rôles principaux, ce film devrait être une expérience passionnante et pleine d’action. Réalisé par Prashanth Neel, qui a acquis une immense popularité avec le film à succès KGF, Salaar se déroule comme un voyage cinématographique intense et captivant. Le film tourne autour du personnage de Salaar, joué par Prabhas, qui est un personnage puissant et énigmatique. On dit que l’histoire est remplie de rebondissements, gardant le public en haleine tout au long. Avec la présence charismatique de Prabhas et le talent de Shruti Haasan, l’alchimie entre les deux acteurs sera certainement électrisante. Les fans attendent avec impatience la sortie de Salaar, car il devrait changer la donne dans le genre d’action. Regardez la vidéo pour connaître les honoraires facturés par le casting pour ce film.