Salaar se déroule-t-il dans l’univers KGF ? Les fans mettent en évidence un lien entre Prabhas et Yash starrer

Salaar est l’un des films les plus attendus de l’année. Les fans de Prabhas attendent avec impatience le film après Adipurush. Les internautes attendaient beaucoup du drame mythologique, mais il a raté le box-office. Malgré cela, les fans de Prabhas n’ont pas perdu espoir dans la superstar Telugu. Maintenant, les réalisateurs ont publié une mise à jour majeure sur Salaar et les fanatiques de cinéma font le lien entre le prochain film et le film à gros budget de Yash, KGF. Le battage médiatique autour du réalisateur Prashanth Neel est énorme et il a augmenté davantage car les gens se demandent s’il fait partie de l’univers KGF.

Salaar se déroule-t-il dans l’univers KGF ?

Depuis l’annonce du film, les fans attendent des mises à jour sur les teasers et la sortie du film. Pour stimuler l’excitation et mettre fin à l’attente, les créateurs de Salaar ont dévoilé la date de sortie du teaser. Eh bien, cela a attiré l’attention de tout le monde car le teaser devrait sortir le 6 juillet à 5h12. N’est-ce pas étrange qu’un teaser sorte tôt le matin ? Les cinéphiles de Prabhas et Yash ont compris une raison possible derrière cette décision de publier le teaser de Salaar à un moment donné.

Les fans ont proposé une théorie et affirment que Salaar se déroule dans l’univers KGF. Le temps a définitivement un lien avec la vedette de Yash. Dès que l’annonce a été faite, les fans n’ont pas tardé à établir la connexion. Le teaser de Salaar sortira le 6 juillet à 5 h 12 exactement au même moment où Rocky Bhai s’est noyé dans l’apogée de KGF: Chapitre 2. Les fans sont venus avec une preuve partageant une photo de la scène où le navire s’est noyé et l’horloge suspendue montre l’heure 5h12. Cependant, en parlant de l’univers, il n’y a aucune confirmation officielle des fabricants.

#Salaar #KGF #Prabhas 5h12 est l'heure à laquelle Rocky Bhai se fait attaquer dans l'apogée du KGF-2 et c'est l'heure du teaser de Salaar ?? . Mère de toutes les collisions, Salaar approche ???. Salaar ? Kgf #Prabhas #Yash

Il a également été dit que Yash ferait une apparition à Salaar. Un autre lien entre les deux films est le créateur. Salaar est réalisé par Prashanth Neel, l’homme qui a dirigé la vedette de Yash, KGF. De plus, les producteurs sont les mêmes. Hombale Films, qui a produit la série KGF, finance le prochain film à gros budget de Prabhas, Salaar. Le film est un thriller dramatique bourré d’action. Il met également en vedette Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan et Jagapathi Babu dans les rôles principaux. Le film devrait sortir le 28 septembre 2023.