Salaar reporté : Prabhas évite la tempête Jawan, va-t-il désormais livrer une rude concurrence au Tigre 3 en novembre ?

Salaar est un film très attendu. Le film mettant en vedette Prabhas dans le rôle principal retient l’attention de tous. Même si Adipurus échoué au box-office, les fans attendent désespérément de voir Prabhas sur grand écran. Il y a actuellement beaucoup de brouhaha autour du film car il y a un mystère autour de sa date de sortie. Hier, des rapports ont révélé que le nouveau film Salaar a été reporté. Il était censé sortir le 28 septembre, mais les rapports suggèrent désormais qu’il a été repoussé. Les rumeurs couraient qu’il sortirait en janvier 2024 mais il y a encore du changement !

Salaar obtient-il une nouvelle date de sortie ?

Selon un récent tweet de l’analyste commercial Taran Adarsh, Prabhas’ Salaar a maintenant hâte de sortir en novembre. La raison du retard serait le travail en cours sur la post-production. Bien que Hombale Films n’ait pas encore annoncé officiellement sa nouvelle date de sortie, il y a une forte rumeur selon laquelle il sortira en salles en novembre. Si c’est vrai, alors Salaar donnerait une rude concurrence au protagoniste de Salman Khan Tigre 3.

Découvrez le tweet ci-dessous :

#Dernières nouvelles PRABHAS : ‘SALAAR’ ARRIVERA EN NOVEMBRE #Salaar n’arrive PAS le 28 septembre 2023, c’est OFFICIEL maintenant Le travail de post-production de ce #Prabhas la vedette bat son plein #HombaleFilms – les producteurs – amènent le film en novembre 2023 Nouvelle date de sortie pic.twitter.com/SbOLGSobz5 Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 2 septembre 2023

Aujourd’hui encore, une nouvelle affiche de Salman Khan et Katrina Kaif en vedette Tigre 3 est sorti. Le film sortira en salles en novembre à l’occasion de Diwali. Alors que Salaar aurait peut-être évité le Jawan tempête, il semble que la guerre entre Salman Khan et Prabhas prendrait d’assaut le box-office en novembre. Tigre 3 fait également partie des films les plus attendus. Le film aura également une apparition spéciale de Shah Rukh Khan.

Vérifier Tigre 3 vidéo de sortie de l’affiche ci-dessous :

Le jeu du box-office

Avec toutes les nouvelles sorties de films et les changements de dates, les prochains mois de 2024 vont être très divertissants pour tous. Jawan attend déjà avec impatience une ouverture monstrueuse au box-office et le buzz autour Salaar et Tigre 3 est également immense.