Salaar: Prabhas, le film de Prashanth Neel va-t-il récolter 1 000 crores de roupies de revenus grâce aux seules activités théâtrales?

Prabhas aurait pu générer des résultats décevants dans sa dernière version Adipurush. Mais en aucun cas, sa stature n’a été diminuée de quelque manière que ce soit. L’acteur fonde ses espoirs sur sa prochaine sortie Salaar, qui ne s’appelle pas Salaar: Part 1 Ceasefire. Pour être publié en deux parties, Salaar a créé beaucoup de battage médiatique parmi les masses. Et les créateurs espèrent réaliser des bénéfices en grand nombre en vendant les droits de cinéma. Si l’on en croit les rapports, Salaar est susceptible de générer un revenu de Rs 1000 crore, pour ses deux parties, du seul secteur théâtral.

Prasanth Neel et Prabhas contribuent à la popularité de Salaar

Selon un rapport de Glute, Salaar pourrait collecter Rs 200 crore, uniquement dans les régions de langue télougou, à condition que les distributeurs acceptent de payer aux fabricants, alias Homable Films, le montant qu’ils demandent. Sans oublier, le réalisateur de Salaar, Prasanth Neel joue un rôle énorme en termes de revenus du film. Salué comme l’un des meilleurs administrateurs de Kannada, Prasanth Neel est largement acclamé dans les États de Kannada et, espérons-le, Salaar aura également un attrait de masse dans l’État. Prabhas, d’autre part, a atteint le niveau pan-indien, depuis qu’il a joué dans la franchise Baahubali de SS Rajamouli. Sa célébrité à Bollywood est sans précédent.

Salaar est susceptible de collecter Rs 1000 crore comme revenus de cinéma

La popularité de Prasanth Neel et Prabhas a permis à Salaar de récolter environ Rs 400 crore net sur les marchés Kannada et Hindi. Les analystes commerciaux prédisent qu’il est possible que Salaar Part 1 rapporte Rs 500 crores de revenus, uniquement à partir des ventes en salles. En fait, la partie 2, avant sa sortie, pourrait également rapporter 500 crores de roupies, la collection nette de Salaar s’élevant à 1000 crores de roupies, comme l’exige Homable Films. Si la prédiction se réalise, alors la totalité du coût de production de Salaar sera récupérée, tandis que les droits OTT seront un bonus.

Date de sortie de Salar

Le teaser de Salaar a emporté les fans dans l’euphorie qui attendent avec impatience la sortie du film le 28 septembre. Outre Prabhas, le film met également en vedette Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan et Jagapathi Babu dans des rôles importants. Peu de choses sont révélées sur Salaar Part 2, sauf qu’il sortira l’année prochaine, pendant les mois d’été.