Salaar : Prabhas et Prashanth Neel : la VRAIE raison du report du film révélée ?

Salaar est le film que les gens attendaient avec impatience en septembre 2023 après Jawan. Prabhas est une star pan-indienne appréciée dans tout le pays. Mais les responsables ont déclaré que Salaar avait été reporté. La raison invoquée est que le travail de production du film n’est pas terminé. Salaar réalisé par Prashanth Neel est financé par Hombale Films. Selon certaines rumeurs, le film ferait partie de l’univers KGF, selon certains réseaux sociaux. Beaucoup pensaient que Jawan était la raison pour laquelle les réalisateurs avaient décidé de faire avancer le film. Le film de Shah Rukh Khan a suscité une réaction hystérique de la part des masses et des classes sociales. Si les collectes se déroulent à ce rythme, elles traverseront bientôt Pathaan.

Salaar : Les exposants sont mécontents des prix élevés des fabricants ?

Selon Telugu 360, les exposants et les distributeurs n’étaient pas satisfaits des prix élevés proposés par les fabricants. Les propriétaires de cinéma du circuit Telugu ne souhaitaient pas acheter le film à des prix aussi élevés. Il semble que l’équipe de Salaar négocie toujours ces accords. C’est censé être la raison pour laquelle le film a été repoussé à une date ultérieure. La sortie de Salaar est désormais prévue pour novembre 2023. Il pourrait entrer en conflit avec Tiger 3 de Salman Khan.

Des pressions sur les créateurs de Salaar ?

Il semble que les créateurs soient désormais prêts à accepter ce que les exposants du circuit Telugu vont leur donner. On dit qu’il avoisine les Rs 150 crores. Ils avaient cité Rs 300 crores pour les droits cinématographiques des États Telugu, selon le portail. Aujourd’hui, il a considérablement diminué. D’autres sources internes avaient déclaré que les effets visuels du film étaient en attente. Prashanth Neel est connu pour être un technicien de premier ordre et ne voulait pas que des normes inférieures apparaissent à l’écran. Prabhas a également besoin d’un coup sûr après des ratés comme Radheshyam et Adipurush.

Adipurush lui a également apporté beaucoup de mauvaise publicité. Salaar est l’un des films les plus discutés de 2023 sur les réseaux sociaux après Jawan et Leo. L’engouement est énorme. Il est réalisé avec un budget proche de Rs 300 crores. Shruti Haasan, Prithviraj Sukumaran et Jagapathi Babu sont également dans le film.