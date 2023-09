Salaar : Les droits numériques du film de Prabhas vendus à la plateforme OTT Netflix pour un prix exorbitant ?

L’un des films que les fans attendent avec impatience est Salaar. Prabhas’ le film était censé sortir en salles le 28 septembre 2023. Mais le film a été retardé en raison de retards signalés dans les effets visuels et la post-production. Prashanth Neel est très pointilleux sur le produit fini et n’a pas souhaité présenter quelque chose qui décevrait les fans. Mais les portails de divertissement Telugu affirment que la sortie a été retardée car les exploitants et distributeurs de la région Telugu ne souhaitaient pas acheter le film à Rs 300 crores. Maintenant, les fabricants se seraient mis d’accord sur Rs 150 crores. Salaar est une affaire à gros budget avec des stars comme Prabhas, Shruti Haasan, Prithviraj Sukumaran, Jagapathi Babu et d’autres.

Les droits numériques de Salaar vendus à Netflix

Les droits numériques de Salaar auraient été vendus à Netflix. Cette information a été partagée par l’analyste commercial et observateur du secteur cinématographique Manobala Vijayabalan sur son compte Twitter. Eh bien, Netflix a l’habitude de reprendre des films de Prabhas. Même Radhe Shyam a fait ses débuts numériques sur Netflix.

Étoile pan-indienne #Prabhas‘ #Salaar les droits numériques post-cinéraires vendus à Netflix pour un prix record. pic.twitter.com/PVIcodZoZ6 Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 12 septembre 2023

Il n’y a aucune confirmation de la part de l’équipe de Salaar à ce sujet. En fait, il n’y a aucune garantie sur la date de sortie de Salaar. Certains disent même que le film sera repoussé à Sankranthi 2024. Mais Guntur Kaaram de Mahesh Babu arrive à cette date. De plus, il existe VD13 et Eagle.

Fans positifs pour la date de novembre 2028

Pour l’instant, les fans sont convaincus que Salaar arrivera le 28 novembre. Le film pourrait sortir dans et autour de Tiger 3. La date du 28 septembre semblait parfaite pour le film. Désormais, Fukrey 3 et The Vaccine War arrivent à cette date. Salaar est un film chargé d’action intense, de scènes d’élévation et de camées génials. Prashanth Neel a fait de Yash une sensation pan-indienne avec KGF 2.