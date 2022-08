Salaar : Le tournage des vedettes de Prabhas et Shruti Haasan a été retardé pour CETTE raison ; voici quand le réalisateur Prashanth Neel sortira maintenant

Le secrétaire de la Chambre de commerce du film de Telugu, Mutyala Ramesh, a récemment fortement critiqué les gros Film télougou héros, les fustigant pour leurs “fausses collections et rémunérations élevées”, sans doute en train de piquer Ram Charan, Prabhas, Chiranjeevi et Mahesh Babou, dont les frais ne cessent d’augmenter, mais leurs collections continuent de baisser ou de faux chiffres sont signalés. “Seuls les héros sont satisfaits de leurs rémunérations élevées et de leurs fausses collections. Toutes les autres parties prenantes souffrent”, étaient certains de ses mots exacts. Découvrez sa vidéo ci-dessous :

Mutyala Ramesh, secrétaire de la Chambre de commerce du film de Telugu : Seuls les héros sont satisfaits de leurs rémunérations élevées et de leurs fausses collections. Toutes les autres parties prenantes souffrent. (Dans l’industrie cinématographique Telugu) pic.twitter.com/CkSISUHIHA AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) 25 juillet 2022

Tir de Salaar retardé; Prabhas starrer pour conclure à cette date

Selon le portail Web d’actualités de divertissement Telugu CInema, les créateurs de Salar avait prévu de terminer l’intégralité du tournage d’ici décembre. Cependant, la décision conjointe de la Chambre de commerce du film de Telugu et du Conseil des producteurs de Telugu d’arrêter tous les tournages jusqu’à et à moins que le sommet Héros télougou ne retravaillez pas leurs fasces et les cinéastes ne revérifiez pas la fenêtre entre les sorties en salles et OTT de leurs films, a jeté une clé dans les plans de l’équipe Salaar. Les rapports suggèrent que les Prabhas et Shruti Haasan starrer ne reprendra désormais le tournage que plus tard ce mois-ci ou peut-être début septembre, lorsque le problème devrait être résolu.

Date de sortie de Salaar et date de clôture

Si Salaar reprend selon le nouveau calendrier prévu, le film ne se terminera probablement pas avant mars 2023, car le rapport susmentionné affirme également que le réalisateur Prashanth Neel de la renommée de KGF, nécessite un minimum de 7 à 8 mois pour tourner le film, compte tenu de son ampleur et de son budget considérables. Compte tenu de ce nouveau calendrier, le rapport suggère également que la vedette de Prabhas et Shruti Haasan sortira d’ici Dussehra 2023 puisque Prashanth Neel nécessite apparemment 4 à 5 mois pour terminer la post-production.