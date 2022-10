Salaar : le premier look de Prithviraj Sukumaran de la vedette de Prabhas dévoilé ; les fans deviennent gaga sur son avatar menaçant

Salaar de Prashanth Neel mettant en vedette Prabhas et Shruti Haasan est l’un des films les plus attendus de 2023. Il y a quelques mois, il a été rapporté que la star de Malayalam Prithviraj Sukumaran sera vu dans le film. Les créateurs avaient également confirmé qu’ils étaient en pourparlers avec lui, et maintenant, enfin aujourd’hui à l’occasion de l’anniversaire de Prithviraj, les créateurs ont dévoilé sa première affiche de look. L’acteur s’est rendu sur Twitter pour partager son premier look et ses fans sont devenus gaga de son avatar menaçant.

Salaar a toujours fait la une des journaux du divertissement depuis le jour où il a été annoncé. Prithviraj Sukumaran a partagé l’affiche et a tweeté : “Merci #HombaleFilms #PrashanthNeel #Prabhas et toute l’équipe de #Salaar ! #VardharajaMannaar vous verra dans les salles le 28 septembre 2023 ! #Salaar #TheEraOfSalaarBegins.”

Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Intéressé par ce 1er car il est lié à KGF & Prashanth Neel Et maintenant, je suis tout excité de regarder SALAAR pour cette super star ? https://t.co/Zm3TIEttbb ? (@ Twinkle28930259) 16 octobre 2022

Qu’est-ce que c’est !!! ….. Un merveilleux cadeau d’anniversaire pour notre fier acteur P …… AFFICHE INCROYABLE …. Je ne peux pas attendre beaucoup ….. en attendant le 28 septembre 2023. .. Bon anniversaire @PrithviOfficial? …..#Salaar #PrithvirajSukumaran https://t.co/vUgoAJcq0a Karthik S (@ Karthik15062004) 16 octobre 2022

Salaar est un film telugu, mais il sera doublé et diffusé dans différentes langues comme l’hindi, le tamoul, le malayalam et le kannada. Les fans de Prabhas attendent beaucoup du film car la dernière sortie de Neel, KGF: Chapter 2, a été un blockbuster au box-office.

En dehors de Salaar, Prithviraj a aligné Gold et Aadujeevitham. Or devait sortir en septembre de cette année, mais le film a été reporté et, semble-t-il, il sortira sur les grands écrans en janvier de l’année prochaine. Le film met également en vedette Nayanthara dans le rôle principal féminin.