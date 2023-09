Salaar : le film de Prabhas sortira-t-il le jour de l’anniversaire de Shah Rukh Khan, le 2 novembre 2023 ? Les fans retrouvent espoir

Le fait que Salaar ait été reporté de la date initiale du 28 septembre 2023 a provoqué beaucoup d’angoisse chez les fans de Prabhas. Après cela, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles le film pourrait sortir à Sankranthi 2024, qui est déjà une date très chargée. Ensuite, il a été dit que les créateurs de Salaar prévoyaient de le sortir en mars 2024. Cela signifierait qu’il n’y aurait pratiquement pas de rupture entre Kalki 2898 après JC et Salaar. Les fans de Prabhas étaient tendus. Ses deux dernières sorties au cinéma, RadheShyam et Adipurush, étaient des affaires inoubliables. Alors que le premier était un film faible avec un scénario médiocre, Adipurush a fait plus de mal que de bien à son image.

Est-ce que Salaar arrive le 2 novembre ?

En 2023, Shah Rukh Khan a dépassé tous les autres acteurs indiens avec ses films Jawan et Pathaan. Nous avons Rajinikanth après lui suivi de Sunny Deol. Tollywood n’a pas eu un si gros succès en 2023. Les fans espéraient que Salaar viendrait mettre le feu au box-office. Il semble qu’il y ait eu un problème avec les effets visuels qui a dérangé les créateurs. Prashanth Neel souhaite proposer un produit qui correspond aux normes d’excellence cinématographique attendues par des millions de fans de Prabhas. Une autre raison qui faisait le tour était le fait que les producteurs voulaient Rs 300 crores des exposants/distributeurs du marché de Telangana, Andhra, ce qu’ils ont refusé. Cela a conduit au retard.

Maintenant, Sriya Reddy a partagé une mise à jour sur ses histoires Insta. Les fans se demandent si Salaar aura lieu le 2 novembre. C’est une date décente. Le mois de décembre 2023 est riche en sorties. Regarde ça…

Sriya Reddy a déclaré dans des interviews précédentes que Salaar était un cran au-dessus de la série KGF. Elle a dit que cela pouvait être comparé à la série emblématique Game Of Thrones. Prabhas est décrit comme l’homme le plus violent de Salaar.