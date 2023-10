Salaar : l’affiche de Prithviraj Sukumaran prend d’assaut Internet, les fans disent « Je ne peux pas attendre sa confrontation avec Prabhas »

Salaar est l’un des films les plus attendus du moment. Aujourd’hui Salaar acteur Prithviraj Sukumaran fête son anniversaire et les réalisateurs du film ont le meilleur cadeau d’anniversaire pour ses fans. Les réalisateurs du film ont dévoilé l’affiche du personnage du garçon d’anniversaire. Oui, Prithviraj Sukumaran sera considéré comme Vardharaja Mannar dans le film. L’affiche de Vardharaja a l’air assez intéressante et les fans sont super excités de la voir.

Prithviraj Sukumaran s’est rendu sur Instagram pour partager son affiche. Il a également remercié le Salaar le directeur et l’équipe. Partageant l’affiche, il a écrit : « Merci Hombale Films, Prashanth Neel, Prabhas et toute l’équipe de Salaar ! J’ai hâte que le monde voie cette épopée ! #SalaarCeaseFire #Salaar @SalaarTheSaga @hombalefilms #SalaarCeaseFireOnDec22. »

Jetez un œil à l’affiche de Prithviraj Sukumaran de Salaar ici :

Les fans partagent leur enthousiasme pour l’affiche de Prithviraj Sukumaran de Salaar

Dès qu’il l’a partagé, les fans ont exprimé leur enthousiasme et ont révélé qu’ils étaient heureux de le voir dans le rôle de Vardharaja. Ils ont également parlé de leur enthousiasme pour la confrontation à l’écran de Prithviraj Sukumaran et Prabhas dans le film.

L’un des utilisateurs de X (anciennement connu sous le nom de Twitter) a écrit : « J’attends follement les scènes d’affrontement #Prabhas #HBDVardharajaMannaar #HBDPrithvirajSukumaran #SalaarCeaseFire »

Un autre utilisateur a écrit : « Faites place au ROI ?????????? ??????? ??? ???? #HBDPrithvirajSukumaran »

Salaar met également en vedette Prabhas, Shruti Haasan et Meenakshi Chaudhary. Le film est réalisé par Prashanth Neel et produit par Hombale Films. Le film est prévu pour le 22 décembre de cette année. Le film serait en conflit avec celui de Shah Rukh Khan et de Taapsee Pannu. Dunky.

Dunky est réalisé par Rajkumar Hirani. La date de sortie du film n’est pas encore définitive mais elle était censée être en décembre la semaine dernière. Cependant, des rapports indiquent que Dunky pourrait être reporté en raison des travaux de post-production en cours.