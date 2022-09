Salaar : La vidéo LEAKED de Prabhas sur les plateaux crée une tempête sur Internet ; les fans ne peuvent pas garder leur calme [WATCH]

Prabhas a plusieurs films alignés et l’un d’eux est Salar. Les fans de l’acteur attendent beaucoup du film car il est réalisé par le célèbre cinéaste de KGF, Prashanth Neel. Prabhas était une pause dans le tournage en raison du décès de son oncle Krishnam Raju. Cependant, il est de retour sur les plateaux et a commencé à tourner pour Salaar. Le film met en vedette Shruti Haasan dans le rôle principal féminin, et c’est un thriller d’action. Récemment, une petite vidéo des décors de Salaar a été divulguée sur les réseaux sociaux, et les fans de Prabhas sont devenus fous.

Les fans de l’acteur n’arrivent pas à garder leur calme et s’en foutent du look macho de leur star préférée. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Je ne sais pas pourquoi…. mais cette photo de #Prabhas de #Salaar me suis souvenu de CHATRAPATHI. une euphorie va encore se créer… Attention chers détracteurs… pic.twitter.com/m6KeiT1X99 Pranay (@PranayAdduri) 24 septembre 2022

Les deux dernières sorties de Prabhas, Saaho et Radhe Shyam, n’avaient pas réussi à impressionner le public. Mais maintenant, tous les regards sont tournés vers ses prochains films car l’acteur a jusqu’à cinq films en attente.

En dehors de Salaar, Prabhas sera vu dans Adipurush, Project K, Maruthi’s next et Spirit. Adipurush devrait sortir le 12 janvier 2023, et apparemment, les réalisateurs sont tous prêts à sortir le teaser du film pendant Dussehra cette année. Réalisé par Om Raut, Adipurush met également en vedette Kriti Sanon et Saif Ali Khan dans les rôles principaux.

Alors qu’Adipurush sortira en janvier de l’année prochaine, Salaar devrait sortir sur les grands écrans le 28 septembre 2023. La date de sortie de Project K n’est pas encore annoncée, mais les créateurs ont confirmé qu’il sortira d’ici la fin de 2023 ou au début 2024. Project K met également en vedette Amitabh Bachchan et Deepika Padukone dans les rôles principaux.

Pendant ce temps, Maruthi’s next et Spirit n’ont pas encore atteint les étages.