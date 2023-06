Salaar : la vedette de Prabhas sera une version plus grande et meilleure d’Ugramm de Prasanth Neel

Salaar de Prasanth Neel a fait tous les bons bruits. L’artiste d’action très attendu sera titré par Prabhas. Prasanth Neel est surtout connu pour avoir fait du blockbuster Yash-star la franchise KGF. Alors que le buzz autour de Salaar refuse de s’éteindre, une autre révélation intéressante est apparue. Pour les non-initiés, Prasanth Neel a fait ses débuts en tant que cinéaste avec le drame d’action Ugramm de 2014. Maintenant, selon les rapports faisant le tour d’Internet, on pense que Salaar aura une ressemblance frappante avec Ugramm. Cependant, il est important de noter que ce ne sont que des spéculations.

Salaar aurait des ressemblances frappantes avec Ugramm

Selon un rapport d’ETimes, Prasanth Neel a modifié l’histoire de Salaar en conséquence pour en faire un film plus grand que nature. Il a accordé une importance égale aux personnages. Prabhas jouera le rôle d’un gangster redouté et impitoyable dans salaar. Apparemment, le prochain artiste d’action tourne autour de la bataille implacable d’un gangster, luttant contre la corruption et les mafias oppressives. L’histoire parle aussi d’un homme qui se donne beaucoup de mal pour tenir sa promesse faite à son cher ami.

Le personnage de Prabhas à Salaar

On s’attend à ce que le personnage de Prabhas ait le mélange parfait de férocité et de vulnérabilité. Il est certainement le gangster le plus redouté de la ville. Mais la vraie complexité réside dans le fait qu’il est aussi un homme au cœur d’or. Le mélange parfait de ces deux facteurs décrira les prouesses de réalisateur de Prasanth Neel. Dans l’ensemble, le souci du détail du cinéaste est ce qui peut faire ressortir Salaar.

Tracé Ugramm

Le film Ugramm de 2014, mettant en vedette Sriimurali en tête, était centré sur une histoire presque similaire. C’est l’histoire d’un homme qui, malgré son sombre passé, est déterminé à protéger à tout prix une fille qu’il admire. Ugramm a été un succès au box-office, remportant de multiples applaudissements de la part des fans et des critiques. Il a également joué Haripriya, Thilak Shekhar et Atul Kulkarni dans des rôles importants. Maintenant, avec Salaar ressemblant à Ugramm, les attentes des fans ont monté en flèche.

Date de sortie de Salar

Outre Prabhas, Salaar met également en vedette Prithviraj Sukumaran en tant qu’antagoniste. Shruti Haasan a également été encordée en tant que première femme. La musique du film est interprétée par Ravi Basrur. Salaar vous emmènera dans une balade pleine d’action vers les théâtres le 28 septembre.