Salaar: La pression constante des fans de Prabhas a-t-elle poussé Prashanth Neel et Vijay Kiragandur à désactiver leur Twitter

Salaar est l’un des films les plus attendus de 2023. Les fans de la superstar Prabhas demandent constamment des mises à jour aux réalisateurs et au réalisateur Prashanth Neel. Le film devrait sortir en septembre. Maintenant, Vijay Kiragandur et Prashanth Neel ont désactivé leurs comptes Instagram. Il semble que les deux en aient marre de la demande constante de mises à jour des fans de Prabhas. Ils ont demandé de nouveaux teasers, affiches et autres contenus. Certains d’entre eux ont même suivi Prashanth Neel et Vijay Kiragandur sur Twitter. Étant donné que certains fans étaient très abusifs, les deux ont décidé de rester en dehors de la plate-forme pendant un certain temps maintenant. Un programme de Salaar a été achevé il y a deux mois.

Nous savons que l’Adipurush de Prabhas arrive le 16 juin 2o23. Le film est une entreprise à gros budget de T-Series. Om Raut a choisi Prabhas dans le rôle de Lord Ram dans une version techniquement nouvelle du Ramayan classique. Maintenant, des rumeurs circulent selon lesquelles la date de sortie de Salaar a été reportée. L’écart entre juin et septembre est trop faible. Mais ils ont dit que Salaar arriverait à la date prévue du 28 septembre. Adipurush a été malmené lorsque le premier teaser est sorti en 2022. Les créateurs ont demandé aux fans une nouvelle date et ont beaucoup travaillé sur les effets visuels du film. Le BGM de Jai Shree Ram dans la nouvelle version a un immense amour.

Salaar a un casting formidable. La superstar malayalam Prithviraj Sukumaran joue un rôle clé dans le film. Les créateurs ont également intégré Jagapathi Babu, Madhu Guruswamy et Easwari Rao dans des rôles clés. Les fans de Prabhas ont été très actifs sur les réseaux sociaux, la superstar ayant trois biggies à venir. Il semble que Prashanth Neel ait l’intention de connecter l’univers de Salaar et KGF. On dit que Prabhas est Farmaan du monde des champs aurifères de Kolar.

Prashanth Neel fait un film avec Jr NTR après cela. C’est censé être un film très violent. Ensuite, il envisage de se réunir avec Hombale Films pour un autre projet.