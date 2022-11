Salaar : La photo de Vijay Deverakonda des tournages de Prabhas starrer a fuité ? Voici la VÉRITÉ

Salar est l’un des films les plus attendus avec Prabhas et Shruti Haasan. Le film est réalisé par Prashanth Neel qui est connu pour ses films tels que KGF et KGF 2. Les fans de Prabhas sont ravis de voir la collaboration de l’acteur Baahubali et de Prashanth Neel. Vijay Devérakonda On dit qu’il fait également partie de Salaar. Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation de la même chose. Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Vijay jouera le rôle du frère cadet de Prabhas. Et maintenant, une image devient virale en ligne qui proviendrait des décors de Salaar.

Vijay Deverakonda tire pour Salaar ?

Ainsi, une photo a fait la une des journaux dans Entertainment News aujourd’hui avec Vijay Deverakonda. Présumée être une image divulguée des décors de Salaar, elle présente Vijay dans un t-shirt gris, arborant un look robuste. Il porte également des coudières. Plus tôt, Prabhas a été vu dans un look robuste lorsque l’affiche de Salaar a été publiée.

Et maintenant, les fans ont partagé le look divulgué de Vijay Deverakonda qui proviendrait des décors de Salaar. Ils sont bouleversés par le charme robuste de Vijay. Cependant, un rapport du Hindustan Times a révélé que Vijay avait tourné pour un film publicitaire.

Vijay Deverakonda ne fait pas partie de Salaar ?

Selon un rapport de HT, des sources confirment que l’acteur Liger ne fait pas partie de Salaar. Il a tourné pour un film publicitaire et les images sont devenues virales. Dans d’autres nouvelles, des photos de Vijay dans le même look des décors célébrant l’anniversaire de son garde du corps sont devenues virales. Les fans ont été hurlés par son geste.

Homme au cœur pur célébrant son anniversaire de garde du corps ?? @TheDeverakonda #VijayDeverakonda pic.twitter.com/DT2PuY972S PAVAN KUMAR SUMAN (@PavanKumar2075) 27 novembre 2022

Parlant du front de travail de Vijay, il a Kushi avec Samantha Ruth Prabhu. On dit qu’il a quelques autres films en préparation.