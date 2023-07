Salaar : Est-ce que Prabhas, l’acteur de Prashanth Neel, affrontera The Vaccine War de Vivek Agnihotri ?

Aujourd’hui, les fans de Prabhas et Prashanth Neel sont devenus gaga du teaser de Salaar. Après la débâcle d’Adipurush, les fans des Rebel Star Prabhas attendent ce film avec impatience. Avec son immense toile aux teintes de noir et de gris, il rappelle énormément les films KGF. Salaar met en vedette Prabhas dans le rôle principal. Le film a également Prithviraj Sukumaran et Shruti Haasan. Il se déroule dans la période qui suit les films KGF selon la théorie des fans. Salaar est un acteur au budget énorme et les gens attendent énormément d’un acteur de masse masala qui attirera des foules énormes.

Maintenant, l’expert en commerce Taran Adarsh ​​a rapporté que le cinéaste Vivek Agnihotri prévoyait de sortir The Vaccine War à la même date. Il a tweeté à peu près la même chose. Le film a Nana Patekar, Pallavi Joshi et Paresh Rawal dans des rôles clés. Il semble qu’il veuille le sortir avec Salaar. Par coïncidence, son film The Kashmir Files est venu avec RadheShyam en 2022. Nous savons que RadheShyam a mal fait des pertes de Rs 120 crores tandis que The Kashmir Files a rapporté près de Rs 295 crores au box-office national et mondial. Bien que le film ait été qualifié de propagande par certains, des masses et des classes l’ont regardé dans les salles.

#Xclusiv ‘LA GUERRE DES VACCINS’ POUR ACCORDER AVEC ‘SALAAR’? #TheKashmirFiles directeur #VivekAgnihotri regarde le 28 septembre 2023 pour la date de sortie de son prochain film #Laguerredesvaccins Oui, la même date qui a été finalisée par les créateurs de #Prabhas vedette #Salaar. Dans le passé, pic.twitter.com/B5d3sp7ZRT taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 6 juillet 2023

Les fans sont un peu surpris par cette décision. Après que Jawan ait été décalé du 2 juin, de nombreux films ont remanié leurs dates. Le plus gros était Animal qui arrive en décembre 2023 maintenant. Découvrez les réactions à cette nouvelle…

Ce serait intéressant ? Mais je suis sûr qu’ils éviteront le clash. Ketch Rajath (@RajathKetch) 6 juillet 2023

Radhe shyam était un genre différent et c’est un genre différent avec l’univers de Prashant Neel, donc c’est un mauvais appel Varad Tamhankar (@Varad_Tamhankar) 6 juillet 2023

Radhe shyam est un film différent et SALAAR est Dinosaur ?? Prabhas (@Rutvikgauswami) 6 juillet 2023

Il n’y a cependant aucune annonce officielle de Vivek Agnihotri sur le même sujet. Nous devons voir s’il publie une déclaration à ce sujet. Mais il semble y avoir de la place pour les deux films à cette date !