Salaar de Prabhas va-t-il affronter Dunki de Shah Rukh Khan à Noël ? Voici ce que nous savons

Selon certaines informations, le Salaar de Prabhas affrontera le Dunki de Shah Rukh Khan à Noël.

Le film très attendu de Prabhas, Salaar, devait sortir le 28 septembre mais a été reporté en raison de problèmes techniques. Maintenant, si l’on en croit les informations, les réalisateurs prévoient de sortir le film à Noël, déjà réservé pour Dunki de Shah Rukh Khan.

Lundi, l’analyste commercial Taran Adarsh ​​a publié sur son Instagram une mise à jour importante sur le Salaar de Prabhas. Selon lui, le film de Prabhas devrait entrer en conflit avec Dunki de Shah Rukh Khan à Noël. Taran Adarsh ​​a écrit : « Oui, c’est vrai… SRK contre Prabhas, ‘Dunki’ contre ‘Salaar’ ce Noël… »





Il a ajouté : « Les exposants ont reçu un courrier indiquant que #Salaar arrivera CE NOËL. [on 22 Dec 2023]… Une annonce officielle des producteurs, #HombaleFilms, sera faite vendredi [29 Sept 2023]. C’est la deuxième fois que #HombaleFilms s’affronte avec #SRK… En 2018 [#Christmas]c’était #Zéro contre #KGF [first part].» SRK avait déjà bloqué #Noël [22 Dec 2023] pour #Dunki… Et maintenant #Prabhas revendique également ses droits le 22 décembre 2023. »

Plus tôt également, Zero de Shah Rukh Khan s’est heurté à KGF de Yash en 2018, également produit par Hombale Films. KGF a continué à être un énorme succès, cependant, le film de SRK, qui met également en vedette Katrina Kaif et Anushka Sharma, n’a pas très bien réussi au box-office.

Dunki de Shah Rukh Khan marque sa toute première collaboration avec Rajkumar Hirani et met également en vedette Taapsee Pannu. Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Dunki avait été reporté, cependant, lors de la rencontre réussie de Jawan, l’acteur a confirmé que le film sortirait à Noël.

Salaar de Prabhas est dirigé par Prashanth Neel et met également en vedette Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan et Meenakshi Chaudhary ainsi que d’autres dans des rôles clés. Les producteurs n’ont pas encore fait d’annonce officielle concernant la nouvelle date de sortie du film et les fans sont impatients de voir le film très attendu.