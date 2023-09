Salaar de Prabhas sortira après Kalki 2898 après JC, des remboursements de billets d’une valeur de 400 000 $ seront-ils émis ?

Prabhas‘ film très attendu Salaar Première partie : Cessez-le-feu aurait été reporté. Le film devait initialement sortir en salles dans le monde entier le 28 septembre 2023 et un teaser spécial du film a été dévoilé par les réalisateurs il y a quelques mois pour alimenter l’anticipation. Selon certaines informations, le retard dans la post-production Salaar a conduit au report du film de quelques mois. Le retard de sortie aura également un impact sur la vente à l’avance des billets du film et les remboursements des billets d’une valeur de 400 000 $ seront bientôt émis.

Salaar des billets d’une valeur de 400 000 $ seront remboursés

Avec Prabhas en tête du film, Salaar déjà enregistré une réservation massive à l’avance au box-office américain. Il semblerait qu’environ 400 000 $ de billets seraient remboursés, car toutes les réservations pour le film sont actuellement annulées. Bien qu’aucune déclaration officielle sur la nouvelle date de sortie ou le report du film n’ait été faite par les réalisateurs du film, la nouvelle est certainement décevante pour les fans de Prabhas.

Selon un rapport de Villa Rose, la décision de reporter Salaar a été prise par Prabhas, Prashanth Neel et son équipe à l’unanimité. « Salaar occupe une place de premier plan parmi les grands films émergents de l’Inde, et les créateurs sont déterminés à répondre aux attentes élevées des fans et des cinéphiles. Malheureusement, le film n’est pas encore prêt et nécessite plus de temps pour la post-production. Par conséquent, Prabhas, Prashanth Neel et leur équipe ont convenu collectivement de reporter le film de sa date de sortie initiale du 28 septembre », révèle le rapport.

Il semblerait que le réalisateur Prashanth Neel et les créateurs de Salaar visent à sortir le film en décembre 2023 ou janvier 2024. Alors que décembre est également riche en sorties avec Shah Rukh Khan arrivant avec son troisième film de l’année Dunky, les créateurs veulent profiter des vacances et des festivals de Sankranti et du Jour de la République en janvier.

Fait intéressant, les vacances à Sankranti ont déjà été réservées par Prabhas. Kalki 2898 après JC. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Deepika Padukone et Kamal Haasan et est réalisé par Nag Ashwin.

Les fans réagissent Salaar report

Après la nouvelle de Salaar étant repoussé à une date ultérieure a fait surface sur les réseaux sociaux, plusieurs fans ont exprimé leur déception. S’adressant à Twitter, un utilisateur a écrit : « Big Breaking – #Salaar est reporté en raison de la vague sans précédent de #Jawan et est repoussé à une date inconnue, annonce officielle bientôt. D’abord #Adipurush a été reporté en raison de #Pathaan et maintenant SALAAR. Dinasaur peut rester à Jurrassic Park pour l’instant parce que c’est le Mois du Lion. »