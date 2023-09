Salaar de Prabhas reporté, les créateurs annonceront bientôt une nouvelle date de sortie ; est-ce l’effet Jawan ?

L’une des sorties cinématographiques les plus attendues de l’année, Prabhas’ Salaar Partie 1 : Cessez-le-feu aurait été reporté. Avec tous les yeux rivés Salaar, les réalisateurs veulent tout mettre en œuvre pour offrir au public une expérience théâtrale unique en son genre et travaillent donc dur sur la post-production du film. Le retard dans la sortie du film peut également être invoqué pour Shah Rukh Khan Jawan, qui devrait battre tous les records du box-office dès sa sortie la semaine prochaine. Avec deux films à gros budget sortis en peu de temps, le box-office initial de Salaar pourrait être affecté en raison de Jawan.

Salaar Partie 1 : Cessez-le-feu reporté en raison d’un retard dans la post-production

Le film marque la deuxième sortie de Prabha de l’année après le film d’action mythologique. Adipurus, qui n’a pas réussi à impressionner les critiques et le public. Alors que les fans de Prabhas sont impatients de voir leur star préférée dans un réalisateur de Prashanth Neel, Salaar Partie 1 : Cessez-le-feu aurait été repoussé à la fin de l’année. Le film a été repoussé par rapport à sa date de sortie initiale du 28 septembre 2023 et les producteurs feront une annonce officielle après avoir finalisé une nouvelle date de sortie pour Salaar.

« Salaar occupe une place de choix parmi les grands films émergents d’Inde, et les créateurs sont déterminés à répondre aux attentes élevées des fans et des cinéphiles. Malheureusement, le film n’est pas encore prêt et nécessite du temps supplémentaire pour la post-production », rapporte le journal Villa Rose a cité une source de l’industrie comme disant.

Le rapport ajoute que Prabhas, le réalisateur Prashant Neel et leur équipe ont convenu à l’unanimité de reporter Salaar à partir de sa date de sortie initiale du 28 septembre. « Les distributeurs aux États-Unis et en Inde en ont également été informés, tandis que les réservations aux États-Unis seront annulées et des remboursements seront effectués. Les fabricants finaliseront une nouvelle date et feront bientôt une annonce officielle », ajoute le rapport.

Salaar reporté en raison de Jawan tempête?

Salaar et Jawan sont deux des sorties cinématographiques les plus attendues de l’année. Il est intéressant de noter que les deux films marquent respectivement la deuxième sortie sur grand écran de Prabhas et Shah Rukh Khan. Tandis que Shah Rukh Pathaan est devenu un blockbuster de tous les temps, Prabhas’ Adipurus a reçu des commentaires négatifs de la part des critiques.

Avec Jawan arrivé 3 semaines avant Salaar, les créateurs auraient pu s’attendre à ce que le film vedette de Shah Rukh Khan batte tous les records du box-office et ont donc décidé d’assurer une meilleure fenêtre de box-office pour Salaar. Jawan devrait collecter plus de Rs 125 crore le jour de son ouverture et battre tous les records du box-office détenus par Pathaan.