Les ennuis pour le Industrie cinématographique télougou a de nouveau augmenté il y a quelques jours. En plus d’une année pas si propice au box-officeavec quelques films cliquant sur le chemin RRR et Bangarraju a fait, Cinéma télougou a également fait face à une grève assez longue après la Chambre de commerce du film télougou a fortement baissé sur les frais de plusieurs hommes A-listers, les budgets de films en plein essor dans la perspective d’une reprise loin d’être idéale, tout en ciblant également la fenêtre étroite entre les dates de sortie en salles et OTT, éloignant les cinéphiles des salles de cinéma. Juste au moment où les choses commençaient à s’arranger, cela semblait majeur Film télougou pousses de Allu Arjunc’est Pushpa 2, Prabhas‘ Salar, Mahesh Babouc’est SSMB28 et d’autres seraient à nouveau arrêtés, cette fois en raison de nouvelles frictions entre les Fédération des travailleurs et Conseil de Chambre.

Rencontre avec la Telugu Film Chamber et la Fédération des travailleurs

Heureusement, la discorde qui couvait entre la Chambre de commerce du film Telugu et la Fédération des travailleurs a été étouffée au milieu et tout semble aller assez bien pour le moment pour ouvrir la voie à des tournages à la fois grands et petits. Films en télougou pour résumer, avec des producteurs de renom de l’industrie comme Dil Raju et Allu Aravind étant les chefs d’orchestre du pourparler, le premier dirigeant la réunion. Selon le résultat, il a été décidé d’augmenter le salaire des journaliers sur les plateaux de tournage à 30% pour les films à gros budget et à 15% pour les projets à petit budget.

Quel était le problème avec les travailleurs et la Telugu Film Chamber ?

Fondamentalement, le différend portait sur la chambre de commerce du film Telugu proposant des salaires uniformes pour tous les tournages de films quel que soit le budget d’un film, ce qui n’était pas le cas auparavant, alors que la fédération des travailleurs souhaitait être payée différemment pour les films dont les budgets sont soit moins ou plus de 6 crore.