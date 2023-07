Salaar Cease Fire: le film de Prabhas, Prashanth Neel, dépasse RRR en termes de nombre de lieux de projection aux États-Unis [Check List]

Prabhas vedette Salar suscite beaucoup de buzz et d’attention de la part des fans, en particulier après la publication du teaser. Après la débâcle de AdipurushLes fans de Prabhas attendent avec impatience l’acteur. Salaar cessez le feu va sortir en septembre. Et les fabricants ont fait une annonce très fulgurante il y a quelques minutes à peine. Et c’est l’une des annonces les plus excitantes de tous les temps. Salaar a dépassé le film le plus emblématique RRR en termes de nombre de lieux de dépistage. Oui, tu l’as bien lu.

Salaar Cease Fire: la vedette de Prabhas dépasse RRR

Le buzz et le battage médiatique autour de Salaar et Prabhas sont trop. Et ça ne fait qu’augmenter de jour en jour. Et après l’annonce d’aujourd’hui, le battage médiatique autour de la vedette de Prabhas, Salaar Cease Fire, va monter en flèche. Le film a enregistré des réservations dans environ 1979 lieux aux États-Unis. Et c’est le plus élevé jamais enregistré pour un film indien. Vous avez bien lu. Et il a dépassé les lieux de projection de RRR dirigé par SS Rajamouli avec Ram Charan et Jr NTR.

Liste des films indiens les mieux projetés aux États-Unis

RRR a été créé dans 1165 emplacements. Radheshyam de Prabhas est troisième avec 776 écrans. La vedette de Pawan Kalyan, Agnyathavaasi, a été libérée dans 515 lieux. La vedette de Prabhas, Baabubali 2, est classée 5e avec le film sorti dans 423 lieux. Sarkaaru Vaari Paata avec Mahesh Babu sorti sur 486 copies. Ceci est une liste de films Telugu. Découvrez le tweet ici:

Eh bien, Salaar a établi une référence et atteint la toute première projection dans plus de 1979 sites en Amérique du Nord dans plus de 5 000 sites à l’étranger au total. Salaar met également en vedette Shruti Haasan. Prithviraj Sukumaran est l’antagoniste. Dans le teaser qui a été publié il y a quelques jours, Tinnu Anand a été vu en train de présenter le personnage de Prabhas.

Les fabricants de Salaar Part 1 Cease Fire envisagent une sortie mondiale étendue. Et cela montre juste la demande du film et le buzz sur le marché étranger. Et ils devraient vraiment capitaliser sur la portée mondiale du film. La nouvelle de la sortie dans les lieux de 1979 a été annoncée par Prathyangira Cinemas, qui gère la sortie à l’étranger de l’acteur tant attendu. S’adressant à leurs réseaux sociaux, les distributeurs ont sous-titré : « Un grand salut de notre part au Box Office Bulldozer… Marquant l’année d’anniversaire de l’homme avec les emplacements que nous publions en Amérique du Nord. Emplacements de PRABHAS 1979 – SORTIE DE RECORD DE TOUS LES TEMPS POUR TOUT FILM INDIEN. »

Un grand salut de notre côté au Box Office Bulldozer. Marquer l'année d'anniversaire de l'homme avec les emplacements que nous publions en Amérique du Nord. PRABHAS 1979 Locations – SORTIE RECORD DE TOUS LES TEMPS POUR TOUT FILM INDIEN. #Salaar #SalaarCeaseFire Cinémas Prathyangira 17 juillet 2023

Salaar: Part 1 Ceasefire est financé par la principale maison de production Hombale Films. Il devrait sortir en salles le 28 septembre 2023 en cinq langues, dont le télougou, le kannada, le malayalam, le tamoul et l’hindi.