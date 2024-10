Sala Khaoyai Villas / oignon

© Espace de travail W

Description textuelle fournie par les architectes. La deuxième phase de Sala Khao Yai a été construite en 2021, 13 ans après sa première phase. Le projet comprend 3 types de chambres : une villa avec piscine de 3 chambres, 2 suites villa avec piscine et 3 villas avec piscine. Il y a aussi une piscine principale sur une montagne. À travers son plan directeur, ses bâtiments et ses intérieurs, la conception des espaces de Sala Khao Yai se concentre sur les vues sur le parc national de Thaïlande et sur la nature qui existe sur le site. Nous avons prêté attention à l’orientation des bâtiments, à la lumière naturelle et à la direction du vent, notamment de jour. La nuit, nous avons conçu les villas pour accueillir l’apparition des étoiles.

Dans la première phase de Sala Khao Yai, les villas font face au coucher du soleil, alors que presque toutes les villas de la deuxième phase font face au lever du soleil. La seule exception est la Pool Villa de 3 chambres, construite au sommet de la montagne, qui offre une vue à 360 degrés. Nos créations s’inspirent de la silhouette des montagnes environnantes, des contours du paysage et des caractéristiques organiques du site. Les bâtiments doivent faire entrer autant que possible la nature dans les espaces intérieurs. Le premier bâtiment à accueillir nos invités est un pavillon en plein air aux couleurs terre comme le marron foncé. Son plafond est en bambou.

Pour l’intérieur des suites et des villas, nous avons utilisé des formes rondes et des lignes courbes pour créer une continuité avec le paysage montagneux. L’idée est de créer des ombres douces à partir de la lumière naturelle. Nous avons choisi une seule couleur blanc cassé pour mélanger les limites des murs, des sols et des plafonds. Nous avons effacé les joints entre les coins des pièces en courbant les extrémités des murs au niveau du sol et du plafond. Il n’y a pas d’ombres nettes autour des espaces. Les aménagements ouvrent les intérieurs vers l’extérieur vers l’Est. Chaque lit est placé dans la meilleure position face à la vue. Une autre composition importante est l’emplacement des baignoires autonomes, un endroit pour voir le paysage et ses reflets à travers un miroir.

Le désir d’être en harmonie avec la nature se reflète dans les détails. Nous avons conçu chaque meuble en bois de chêne avec des courbes. Le mur de la salle de bains circulaire autoportant est construit avec des coins arrondis recouverts de petits morceaux de marbre blanc des deux côtés. Nous avons opté pour des couleurs terre vives pour tous les tissus utilisés dans la pièce, ainsi qu’une touche finale de rose. Le rose est la couleur du sol de Khao Yai.

Les villas, cachées derrière la montagne depuis le passage principal du projet, sont composées d’une sala (pavillon), de zones de repos devant le bâtiment, de zones de repos et de barbecue sur le toit, de piscines privées et de plateformes de baignoire extérieures à côté du bord de la montagne. Ces espaces augmentent les possibilités qu’ont nos hôtes de passer du temps avec la nature, contempler les étoiles, se baigner en plein air, griller de la viande au feu. La Pool Villa de 3 chambres est construite sur le terrain le plus élevé du site. Chaque chambre avec salle de bains privative a une disposition différente, face à 3 directions de paysage différentes. Ce choix invite nos clients à rester plus de nuits et à découvrir des vues différentes le matin au réveil. Il dispose d’un salon en plein air de 200 mètres carrés, d’une table à manger de 14 places, d’un coin travail et d’un garde-manger.

L’espace est prêt pour une fête. Nous avons conçu des meubles indépendants dans ce salon pour que nos invités puissent se reposer toute la journée. Ils sont invités à changer de canapé choisi pour voir une autre vue. L’escalier en colimaçon de la villa mène nos invités au toit privé et à une magnifique vue à 360 degrés. Nous avons soigneusement conçu la piscine comme un reflet du ciel. Dans la zone d’eau peu profonde, nos hôtes peuvent marcher sur l’image du nuage. Dans les eaux plus profondes, ils peuvent nager avec l’horizon. Un moment magique de la journée a tendance à se produire aux alentours et immédiatement après le coucher du soleil. Nous avons observé les couleurs changeantes du ciel et l’image du ciel à son point de fuite.

La piscine principale pour tous les clients se trouve à 250 mètres des villas. Nous avons descendu la montagne vers l’ouest et placé la piscine de 32 mètres de long, tendue vers le ciel, en direction du coucher du soleil. Le bar de la piscine de 80 mètres carrés est un pavillon à ciel ouvert, composé d’un espace détente et de salles de bains. Nous avons placé un grand miroir pour refléter la vue de la piscine principale jusqu’à l’intérieur du bar de la piscine. Nos clients peuvent découvrir la disparition progressive du soleil à travers les montagnes superposées alors qu’ils nagent tous les jours.