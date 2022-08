Sakshi Malik remporte l’or en lutte libre féminine 62 kg

Vendredi, la lutteuse indienne Sakshi Malik a remporté le Freestyle féminin 62 kg aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022. Elle a battu Ana Godinez Gonzalez du Canada en finale.

La joueuse de 29 ans a battu l’Anglaise Kelsey Barnes 10-0 par supériorité technique en quart de finale, puis a battu la Camerounaise Berthe Emilienne Etane Ngolle 10-0 par supériorité technique en demi-finale.

Plus tôt vendredi, les compétitions de lutte à la Victoria Park Arena de Coventry ont été interrompues pour des raisons de sécurité. Le comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Birmingham a suspendu les compétitions de lutte pendant un certain temps pour effectuer des exercices de sûreté et de sécurité, a déclaré un responsable sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à parler aux médias.

Haryana, plusieurs fois vainqueur du Championnat d’Asie de Rohtak, a mis toute sa précieuse expérience au service de sa troisième médaille du Commonwealth.

La lutteuse vétéran dont le succès a contribué à modifier la vision conservatrice indienne séculaire sur les femmes qui font du sport cherchait à améliorer ses performances précédentes au CWG en 2014 et 2018, où elle a remporté respectivement les médailles d’argent et de bronze.

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Rio 2016 a décroché une médaille de la même couleur au tournoi de classement de Tunis cette année. Elle a également participé au tournoi Yaser Dogu.

Sakshi a également trois médailles de bronze aux Championnats d’Asie, en 2015, 2018 et 2019, et a également décroché l’argent lors de l’édition 2017 à domicile à New Delhi.

Elle est également deux fois médaillée aux Championnats du Commonwealth, avec le bronze en 2013 et l’or en 2017.

L’Inde a 12 lutteurs dans la mêlée au CWG, le sport étant historiquement une grande source de médailles pour le pays.

